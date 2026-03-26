¿Se despide del Liverpool FC este verano? ¿Hay un primer interesado en Mohamed Salah?

En el pasado, el Al-Ittihad se había relacionado en repetidas ocasiones con Salah, aunque nunca llegó a concretarse nada en cuanto a un posible traspaso. La situación se calmó, como muy tarde, tras la renovación del contrato del jugador de 33 años en abril de 2025; sin embargo, la sorprendente noticia de su marcha al final de la temporada ha vuelto a avivar los rumores.

Según el informe deESPN, por lo demás, solo Al Qadsiah dispondría de los medios económicos para hacer realidad el fichaje de Salah en el desierto. El Al Nassr, club de CR7, y el Al Hilal, antiguo club de la superestrella brasileña Neymar, no estarían, en cambio, en la pugna.

Al parecer, el club receptor no tendría que pagar ninguna indemnización por el egipcio. A pesar de que su contrato sigue vigente hasta 2027, Salah y el Liverpool habrían acordado que el jugador pueda abandonar los Reds sin coste alguno.