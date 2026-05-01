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¿Se descarta su permanencia? El jugador cedido por el FC Bayern busca un traspaso definitivo

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A. Ibrahimovic
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Arijon Ibrahimovic, cedido por el FC Bayern, quiere marcharse del club y no seguirá en el 1. FC Heidenheim.

Según la Münchner Abendzeitung, Arijon Ibrahimovic quiere dejar el Bayern Múnich el próximo verano pese a tener contrato hasta 2027. El joven de 20 años no ve minutos en Múnich y busca fichar de forma definitiva por otro club, no quedarse en el 1. FC Heidenheim, donde está cedido.

  • La Bundesliga y la Serie A muestran interés en él. Transfermarkt menciona al Cagliari Calcio y al AC Florencia como opciones. También se le ha vinculado con el Villarreal y el Brighton & Hove Albion. 

    «No quiero que me vuelvan a ceder», declaró Ibrahimovic en diciembre al Abendzeitung. «Me gustaría tener un club fijo».

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    FC Bayern: Arijon Ibrahimovic ha sido cedido en tres ocasiones

    Ibrahimovic se formó en las categorías inferiores del Bayern, pero no logró consolidarse y fue cedido en tres ocasiones. Tras una temporada aceptable en el Frosinone, apenas jugó dos partidos breves con el Lazio la campaña pasada. 

    Esta temporada, en el Heidenheim, es titular y ya ha marcado tres goles. El sábado a las 15:30 h visitará con su equipo al Bayern en el Allianz Arena. 

    Pese a ser claros outsiders, la victoria es obligada: el Heidenheim es colista de la Bundesliga y, a tres jornadas del final, está a cuatro puntos del puesto de promoción que ocupa el FC St. Pauli.

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