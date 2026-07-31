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¿Se derrumba el trono de Infantino? Europa desafía a la FIFA en una batalla decisiva que sacude el mundo del fútbol

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El boicot al Mundial pone a Infantino ante la crisis más peligrosa de su historia

El fútbol mundial atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente, después de que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) provocara una sorpresa estruendosa al anunciar su rechazo al plan de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para incorporar a inversores del sector privado en la propiedad de sus torneos, encabezados por la Copa del Mundo.

La UEFA no se limitó a anunciar su rechazo al proyecto, sino que amenazó con un paso sin precedentes consistente en boicotear todos los torneos de la FIFA si Gianni Infantino sigue adelante con la ejecución de su plan, lo que augura un enfrentamiento histórico que podría reconfigurar el futuro del deporte más popular del mundo y coloca al presidente de la FIFA ante la prueba más grave desde que asumió el cargo.

En términos de impacto, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no podía adoptar una postura más contundente, ya que la organización europea anunció de manera oficial: "Ni la UEFA ni sus federaciones nacionales participarán en ninguna de las competiciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)".

Este comunicado representa una escalada sin precedentes contra el plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encaminado a vender una participación del 20% de una nueva empresa que se creará para gestionar los torneos de la Federación Internacional, con la Copa del Mundo a la cabeza.

  • trump and infantinokooora

    ¿Qué es el proyecto "FIFA Forward Enterprise"?

    El plan de la FIFA se basa en la creación de una nueva empresa comercial denominada "FIFA Forward Enterprise" (FIFA Forward Enterprise - FFE), que se encargará de gestionar los derechos comerciales de los grandes torneos organizados por la Federación Internacional, principalmente la Copa del Mundo.

    Según la propuesta, la FIFA conservará el control de la empresa, mientras que se permitirá a inversores del sector privado adquirir participaciones minoritarias que no les otorgarán el derecho a controlar su gestión.

    La Federación Internacional afirmó que el proyecto tiene como objetivo ofrecer nuevas oportunidades de inversión que beneficien a las federaciones nacionales, mediante el incremento de los ingresos comerciales y la ampliación de las fuentes de financiación.

    La FIFA aclaró que este paso no afectará a los principios de gobernanza ni a la identidad del juego, subrayando que todas las federaciones miembro se beneficiarán de las oportunidades económicas que ofrecerá el proyecto.

    Enormes promesas económicas para reunir apoyos

    Dentro de sus esfuerzos por reunir apoyos, Gianni Infantino informó a las federaciones nacionales de que la adopción del proyecto generará ingresos económicos sin precedentes. Según el plan, cada federación nacional recibirá 40 millones de dólares en caso de que se apruebe el proyecto, y se abonará un primer pago de 20 millones de dólares tras la aprobación de la propuesta por parte de la federación antes de la fecha límite fijada para el 19 de septiembre.

    Las estimaciones también apuntan a que la empresa "Thrive" (Thrive Capital), especializada en capital de inversión, liderará la alianza de inversores interesados en adquirir participaciones en la nueva empresa.

    Cabe recordar que la empresa fue fundada por el empresario estadounidense Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

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  • FBL-POR-UEFA-CONGRESSAFP

    ¿Qué pasará después?

    Hasta el momento, ninguna de las partes tiene una idea clara de cómo podría acabar la crisis. Una fuente de alto nivel del fútbol europeo declaró a la cadena británica "BBC" que las repercusiones prácticas de esta decisión no se han estudiado por completo, especialmente en lo relativo a los torneos que se disputarán durante los próximos meses.

    Uno de los torneos más destacados es la Copa del Mundo Femenina Sub-20, cuya celebración está prevista en Polonia a partir del próximo 5 de septiembre, con la participación de un gran número de selecciones europeas. La amenaza de boicot de la UEFA comenzará a aplicarse en caso de que se apruebe oficialmente el acuerdo de financiación que propone Infantino.

    Y dado que el 19 de septiembre representa la fecha límite para que las federaciones nacionales aprueben el acuerdo, a cambio de recibir un primer pago de 20 millones de dólares, el escenario teórico podría llegar hasta la retirada de selecciones europeas del torneo, incluso si las competiciones han alcanzado la ronda de cuartos de final, y antes de disputar los partidos de semifinales.

    Después de eso, la siguiente parada serán las eliminatorias de repesca clasificatorias para la Copa del Mundo Femenina, cuya celebración está prevista el próximo octubre, en las que participan las selecciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto con otras selecciones europeas.

    Laura McAllister, vicepresidenta de la Unión Europea de Fútbol y exinternacional de la selección de Gales, comentó sobre la crisis diciendo: "Gales participa en las eliminatorias de repesca clasificatorias para la Copa del Mundo Femenina este otoño, y sería nuestra primera clasificación para un Mundial. Nadie puede siquiera plantearse no participar en esas competiciones".

    Aclaró que la crisis actual no la ha provocado la Unión Europea de Fútbol, y subrayó: "Este no es un problema de la UEFA, sino una crisis creada por la FIFA. Nadie quiere que las jugadoras o las selecciones se vean perjudicadas por este conflicto".

    Concluyó sus declaraciones subrayando que la UEFA se vio obligada a adoptar esta postura, y que toda la responsabilidad recae sobre la Federación Internacional de Fútbol.

  • TENNIS-QAT-WTAAFP

    ¿Se acerca el final de Infantino?

    Gianni Infantino asumió la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol en 2016 tras vencer en las elecciones al jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, entonces presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, por 115 votos frente a 88.

    Se espera que el dirigente suizo dispute las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para el próximo mes de marzo, en busca de conseguir un cuarto mandato, según informó la cadena británica BBC.

    Antes de que estallara la última crisis, las previsiones apuntaban a que sería reelegido sin oposición, después de que numerosas federaciones nacionales, de distintos continentes, anunciaran su apoyo a su continuidad en el cargo.

    Sin embargo, el panorama ha cambiado notablemente en los últimos días, ya que fuentes bien informadas señalan que la mayoría de los miembros de la Concacaf, además de rechazar el plan, han empezado a perder la confianza en la capacidad de Infantino para liderar el fútbol mundial, mientras que otros han perdido esa confianza por completo.

    Ante este giro, han comenzado a circular por los pasillos del fútbol conversaciones sobre la necesidad de impulsar a un candidato capaz de competir con Infantino en las próximas elecciones.

    ¿Entrará Nasser Al Khelaifi en la carrera por la presidencia de la FIFA?

    El nombre de Nasser Al Khelaifi ha surgido como uno de los propuestos para disputar las elecciones a la presidencia de la FIFA, algo que muchos consideran lógico, dado su gran peso dentro del fútbol mundial.

    La influencia de Al Khelaifi no se limita a su presidencia del Paris Saint-Germain, sino que se extiende también a su papel de liderazgo en la Asociación de Clubes Europeos, que se ha convertido en una de las instituciones más influyentes en la toma de decisiones del fútbol.

    Al Khelaifi asumió el liderazgo de la asociación tras el colapso del proyecto de la Superliga europea en 2021, antes de supervisar posteriormente su reestructuración y la ampliación de su membresía hasta incluir a más de 800 clubes de distintas partes del continente, y de los grandes clubes solo el Real Madrid ha quedado fuera de ella.

    Y aunque muchos lo ven como el candidato más destacado para competir con Infantino, fuentes cercanas a él negaron a la cadena británica BBC que exista deseo alguno por su parte de entrar en la carrera.

    Uno de los allegados al dirigente catarí dijo, al ser preguntado sobre esta posibilidad: "No quiere ese cargo... de verdad... de verdad... de verdad".

    ¿Se marchará Infantino?

    Históricamente, los presidentes de la FIFA rara vez han afrontado una verdadera competencia en las elecciones, ya que el último presidente que perdió su cargo en las urnas se remonta a 1974, cuando el inglés sir Stanley Rous fue derrotado por el brasileño João Havelange.

    Al preguntarle a Laura McAllister si Infantino se mantendría en su cargo, respondió: "Con toda sinceridad, no lo sé".

    Por su parte, David Bernstein, expresidente de la Federación Inglesa de Fútbol, afirmó que lo ocurrido habría llevado a la destitución de cualquier dirigente en una institución normal, pero señaló que la naturaleza de la FIFA es distinta.

    Y dijo: "Si Infantino obtiene el apoyo de un número suficiente de federaciones nacionales, seguirá en su cargo".

    Por su parte, Lars-Christer Olsson, exdirector ejecutivo de la Unión Europea de Fútbol, considera que Infantino ha sobreestimado la magnitud de su influencia, y que su cargo ya está en peligro.

    Olsson propuso llevar a cabo reformas dentro de la FIFA basadas en la rotación de la presidencia de la federación entre los distintos continentes, en lugar de conceder a un solo presidente amplios poderes durante largos períodos.

    Y añadió: "Relevar a Infantino de su cargo podría representar un nuevo comienzo para el fútbol".

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  • Switzerland v Italy: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    La UEFA anuncia el boicot: "La Copa del Mundo no está en venta"

    En una escalada sin precedentes que podría cambiar la fisonomía del fútbol mundial, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol ha anunciado una postura contundente respecto al proyecto de la FIFA, subrayando que las selecciones de Europa no participarán en ningún torneo organizado por la FIFA si se aprueba dicho proyecto.

    La UEFA emitió un comunicado oficial en nombre de la federación y de las 55 federaciones nacionales miembros, en el que expresó su rotundo rechazo a la propuesta, subrayando que el fútbol no puede convertirse en un proyecto de inversión sometido a los intereses de los accionistas. El comunicado señalaba: "La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y sus federaciones nacionales no participarán en ninguna competición organizada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)".

    Afirmó que todos sus miembros permanecen unidos frente al proyecto, e insistió en su rechazo unánime a la cesión de cualquier participación de propiedad en el torneo de la Copa del Mundo o en otros torneos de la FIFA a inversores del sector privado.

    El comunicado añadió que la Copa del Mundo no es un mero activo comercial ni una oportunidad de inversión, sino que representa un legado deportivo mundial forjado por generaciones sucesivas de jugadores, selecciones y aficionados de los distintos continentes, y no es admisible ceder ninguna parte de él en beneficio de inversores que buscan beneficios.

    "La Copa del Mundo no está en venta"

    La UEFA declaró con claridad: "La Copa del Mundo no está en venta". La objeción de la organización europea no se limitó al contenido del proyecto, sino que se extendió a la forma en que la FIFA ha gestionado este asunto.

    El comunicado subrayó que la elaboración de una propuesta de tal gravedad se llevó a cabo con total secretismo, antes de someterla a aprobación sin realizar ninguna consulta real con las partes encargadas de proteger y gestionar el deporte. La UEFA consideró que lo ocurrido no representa un simple error administrativo, sino que refleja un gran fracaso de liderazgo y una dejación por parte de la FIFA de su responsabilidad como entidad encargada de gestionar el fútbol a nivel mundial.

    Señaló que las federaciones nacionales se encontraron ante dos opciones a cuál más amarga: aceptar el traspaso de una parte del control de los torneos de la FIFA a inversores del sector privado, o afrontar las consecuencias de rechazar el proyecto. La organización europea calificó este método de no reflejar práctica democrática alguna, sino de representar un medio de presión impropio de una institución del tamaño de la FIFA.

    Temor a un cambio en la identidad del fútbol

    La UEFA aclaró que la gravedad del proyecto no atañe únicamente a la propiedad de los torneos, sino a lo que se derivará de ello en el futuro. Una vez que inversores externos entren en la estructura de propiedad de los torneos de la FIFA, la obtención de beneficios y de retornos comerciales se convertirá en una prioridad permanente, algo que afectará de forma directa a las decisiones relativas al calendario internacional, a los sistemas de competición y al futuro del deporte.

    El comunicado afirmó que dichas decisiones no se tomarían entonces en beneficio del fútbol, sino conforme a los intereses de los inversores y a sus expectativas financieras. Insistió en que este modelo no tiene cabida dentro del fútbol mundial, porque el futuro del deporte no puede someterse a la lógica de la maximización de beneficios ni a los retornos de los accionistas, a costa de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados. Añadió que el fútbol no debe hipotecar su futuro a cambio de ganancias financieras temporales.

    Europa se aferra a su postura

    La organización europea afirmó que su postura no admite interpretaciones, insistiendo en que no concederá legitimidad alguna a este modelo. Añadió que nadie tiene el derecho moral de disponer de un legado mundial que es propiedad de las generaciones futuras.

    El comunicado concluyó reafirmando que ninguna selección perteneciente a la UEFA participará en ningún torneo organizado por la FIFA mientras continúe este proyecto, salvo que se abandone por completo, y siempre que se ofrezcan garantías jurídicas vinculantes que impidan en el futuro abrir la puerta a la propiedad de los torneos de la FIFA o a su gobernanza a inversores del sector privado.

    La UEFA cerró su mensaje con expresiones contundentes en las que afirmó: "Hay momentos en los que las instituciones se miden por aquello a lo que se niegan a renunciar, no por lo que aceptan. Y este es uno de esos momentos. Hay cosas demasiado importantes como para ser vendidas. La Copa del Mundo pertenece al fútbol, y así seguirá siendo siempre, y mientras Europa tenga voz, la Copa del Mundo no estará en venta".

  • gianni infantinogetty

    Crecen las peticiones de la salida de Infantino

    Las repercusiones de la decisión de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no se detuvieron en las fronteras del continente europeo, sino que se extendieron a numerosas federaciones nacionales y a figuras deportivas y políticas que expresaron su apoyo a la postura europea y dirigieron duras críticas a la gestión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y a su presidente, Gianni Infantino.

    Se sucedieron los comunicados oficiales que confirmaron el rechazo al proyecto de venta de participaciones de las competiciones de la FIFA a inversores del sector privado, al considerar que este paso representa una amenaza real para el futuro del fútbol.

    La Federación Inglesa: estamos con Europa

    La Federación Inglesa de Fútbol confirmó su pleno apoyo a la postura europea, subrayando que la Copa del Mundo debe seguir perteneciendo al fútbol, y no a los inversores.

    El comunicado de la federación señaló: "Estamos hombro con hombro con nuestros colegas europeos y apoyamos plenamente la postura colectiva. Nos oponemos a los planes de la FIFA, pues la Copa del Mundo pertenece al fútbol y siempre seguirá siendo así".

    Escocia denuncia la falta de gobernanza

    Por su parte, la Federación Escocesa de Fútbol anunció su total respaldo a la postura de la UEFA, expresando su preocupación por la manera en que se presentó el proyecto.

    La federación explicó en su comunicado: "Coincidimos plenamente con las preocupaciones expresadas por todos los miembros sobre la forma en que se presentaron estas propuestas y la fijación de un plazo final para su aprobación sin llevar a cabo un proceso de consulta exhaustivo ni respetar los principios de una buena gobernanza".

    Dinamarca: no permitiremos la entrada de inversores

    A su vez, Jesper Møller, presidente de la Federación Danesa de Fútbol, subrayó el rechazo tajante de su país al proyecto, afirmando que la entrada de inversores en el sistema de la FIFA es inaceptable.

    Declaró: "Es absolutamente inconcebible aprobar un acuerdo de este tipo, que permite a inversores del sector privado entrar en el corazón del sistema de la FIFA. Por ello, apoyaremos todas las medidas necesarias para detener este proyecto".

    Alemania: Infantino ha cruzado la línea roja

    Alexander Wehrle, presidente del consejo de supervisión de la empresa económica y digital de la Federación Alemana de Fútbol, dirigió duras críticas al presidente de la FIFA, al considerar que lo que ocurre supone un cruce de todas las líneas rojas.

    Dijo: "Se ha cruzado de nuevo una línea roja. Gianni Infantino quiere vender el fútbol. ¿Acaso Infantino ha jugado alguna vez al fútbol a nivel profesional? ¿Ha estado alguna vez entre la afición en las gradas? ¿Es realmente consciente de lo que representa el fútbol como un juego que une a los pueblos? Tengo grandes dudas al respecto".

    Afirmó que el papel fundamental de la FIFA debe limitarse a organizar el juego y establecer sus reglamentos, y no a buscar la maximización de los beneficios. Y añadió: "No creo que el principio que deba regir cualquier federación deportiva sea obtener la mayor cantidad posible de beneficios, pero parece que las cosas se han desviado de su rumbo, y eso debe detenerse".

    Suecia y Noruega: el proyecto amenaza el futuro del juego

    La Federación Sueca de Fútbol anunció su pleno apoyo a la postura de la UEFA, afirmando que un proyecto de semejante magnitud no puede aprobarse sin un debate transparente y una amplia participación de todas las partes.

    Asimismo, Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, expresó su rechazo a la manera en que se elaboró el proyecto. Declaró: "No podemos aceptar un proyecto que cambia la esencia del modelo del fútbol mundial y que luego se prepara en secreto, lejos de los órganos electos, antes de presentarse como un hecho consumado".

    Y añadió: "No ha habido ninguna transparencia, participación ni debate real. El mensaje de Noruega y de la UEFA es claro: si este proyecto sigue adelante, nos retiraremos de las competiciones de la FIFA".

    Apoyo político a la postura europea

    Las reacciones no se limitaron a las instituciones deportivas, sino que se extendieron a responsables y figuras políticas. Lisa Nandy, ministra de Cultura británica, afirmó que la decisión de la UEFA se basa en principios que merecen apoyo.

    Declaró: "El fútbol pertenece a la afición, y no a los inversores multimillonarios. El asunto ha llegado a su límite, y ha llegado el momento de adoptar una postura que proteja nuestro deporte".

    Por su parte, el político británico Nigel Farage pidió directamente la marcha del presidente de la FIFA, al decir: "El fútbol es del pueblo, la UEFA tiene razón en su postura, y Gianni Infantino debe dimitir".

  • Gianni Infantino GFXGOAL

    Sorpresa desde República Checa: la FIFA se mantiene firme en su postura

    En contraste, la situación vivió una sorpresa desde la República Checa, mientras la FIFA se aferra a su postura. Todo comenzó con la primera división, después de que la Federación Checa de Fútbol anunciara su apoyo inicial al plan de la FIFA, en un paso que contravino el consenso alcanzado en la reunión de emergencia de la UEFA.

    La postura checa contradijo lo anunciado por la UEFA durante su reunión, presidida por Aleksander Ceferin y en la que participaron los representantes de las 55 federaciones nacionales. David Trunda, presidente de la Federación Checa de Fútbol, expresó su optimismo respecto al nuevo proyecto, al considerar que podría aportar importantes recursos económicos para desarrollar la infraestructura y respaldar el fútbol en su país.

    Trunda declaró: "Veo una posibilidad real de desarrollo para el fútbol checo mediante el trabajo y la estrecha colaboración con el presidente Gianni Infantino y su equipo. Todavía necesitamos más detalles, pero veo indicios muy positivos sobre las intenciones de la FIFA en este proyecto".

    Y añadió: "Desde mi elección hace más de un año, todos los proyectos que hemos ejecutado en colaboración con la FIFA han sido muy positivos y han contribuido al desarrollo del fútbol checo". De este modo, la República Checa se convirtió en la primera federación europea en anunciar su apoyo público al plan de Infantino, en una postura que podría abrir la puerta a nuevas divisiones dentro del continente si la crisis continúa agravándose.

    "Nadie vende el fútbol"

    En medio de la escalada europea, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) salió a defender su proyecto, subrayando que hablar de "vender el fútbol" no tiene ninguna relación con la realidad, y que el objetivo del plan consiste en reforzar los recursos económicos de las federaciones nacionales, y no en renunciar a la propiedad de sus torneos.

    La FIFA señaló que la propuesta aún se encuentra en fase de consultas, y subrayó su respeto por todas las opiniones e inquietudes expresadas por las federaciones nacionales y continentales.

    El comunicado de la Federación Internacional decía: "Nadie vende el fútbol, es algo que la FIFA jamás contemplará". El comunicado añadió que el proceso de consulta se vio distorsionado por lo que describió como "informaciones mediáticas inexactas", y afirmó que continúa el diálogo con todas las federaciones miembro para garantizar que la decisión se tome sobre la base de información clara y precisa.

  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    ¿Puede la UEFA separarse de la FIFA?

    Pese a que la Unión Europea de Fútbol agrupa a solo 55 federaciones nacionales de las 211 que son miembros de la FIFA, sigue siendo la mayor potencia del fútbol mundial, tanto en el plano deportivo como en el comercial.

    Durante las últimas ediciones de la Copa del Mundo, la Copa del Mundo Femenina y el Mundial de Clubes, las selecciones y los clubes europeos impusieron un dominio evidente, al copar la mayoría de los puestos en las rondas finales.

    Muchos consideran que la ausencia de Europa en los torneos de la FIFA supondría un golpe devastador para el organismo internacional, no solo en el aspecto deportivo, sino también en el económico, según informó la cadena británica BBC.

    El valor comercial de los torneos de la FIFA depende en gran medida de la participación de las selecciones europeas, lo que significa que cualquier posible boicot provocaría enormes pérdidas económicas y podría dificultar el logro de los objetivos de inversión de los que ha hablado Infantino.

    Pese a la dureza de la escalada, varios exdirigentes consideran que la división entre la FIFA y la UEFA no beneficiaría a ninguna de las partes. David Bernstein, expresidente de la Federación Inglesa de Fútbol, aseguró que prolongar la crisis hasta llegar a una separación total sería una opción catastrófica para todos.

    Y afirmó: "No puedo imaginar que se produzca una división a largo plazo, porque todos saldrían perdiendo. La FIFA no puede permitirse la ausencia de Europa en sus torneos y, a la inversa, Europa tampoco puede permitirse alejarse de las competiciones de la FIFA".

    Bernstein insistió en que la única solución pasa por que Infantino dé marcha atrás en su proyecto, al considerar que el acuerdo, en su formato actual, es inaceptable. Y añadió: "Si el objetivo es conseguir nuevas fuentes de financiación, existen otras vías más transparentes y justas para lograrlo".

    Por eso, el fútbol mundial se encuentra hoy ante una encrucijada histórica, en medio de un conflicto sin precedentes entre las dos mayores instituciones que gestionan este deporte.

    Mientras la FIFA se aferra a su proyecto como un paso para desarrollar los recursos económicos y potenciar las inversiones en este deporte, la UEFA y un número creciente de federaciones nacionales consideran que el plan representa una amenaza directa para la independencia del fútbol y podría abrir la puerta a que sus decisiones queden sometidas a los intereses de los inversores.

    Y con la proximidad de la fecha límite para la votación del proyecto, las miradas del mundo se dirigen a las próximas semanas, que podrían presenciar o bien la contención de la crisis mediante un acuerdo histórico, o bien una escalada sin precedentes que podría redibujar el mapa del fútbol mundial y determinar el futuro de Gianni Infantino al frente de la Federación Internacional de Fútbol.