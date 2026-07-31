¿Se derrumba el trono de Infantino? Europa desafía a la FIFA en una batalla decisiva que sacude el mundo del fútbol

Las repercusiones de la decisión de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no se detuvieron en las fronteras del continente europeo, sino que se extendieron a numerosas federaciones nacionales y a figuras deportivas y políticas que expresaron su apoyo a la postura europea y dirigieron duras críticas a la gestión de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y a su presidente, Gianni Infantino.
Se sucedieron los comunicados oficiales que confirmaron el rechazo al proyecto de venta de participaciones de las competiciones de la FIFA a inversores del sector privado, al considerar que este paso representa una amenaza real para el futuro del fútbol.
La Federación Inglesa: estamos con Europa
La Federación Inglesa de Fútbol confirmó su pleno apoyo a la postura europea, subrayando que la Copa del Mundo debe seguir perteneciendo al fútbol, y no a los inversores.
El comunicado de la federación señaló: "Estamos hombro con hombro con nuestros colegas europeos y apoyamos plenamente la postura colectiva. Nos oponemos a los planes de la FIFA, pues la Copa del Mundo pertenece al fútbol y siempre seguirá siendo así".
Escocia denuncia la falta de gobernanza
Por su parte, la Federación Escocesa de Fútbol anunció su total respaldo a la postura de la UEFA, expresando su preocupación por la manera en que se presentó el proyecto.
La federación explicó en su comunicado: "Coincidimos plenamente con las preocupaciones expresadas por todos los miembros sobre la forma en que se presentaron estas propuestas y la fijación de un plazo final para su aprobación sin llevar a cabo un proceso de consulta exhaustivo ni respetar los principios de una buena gobernanza".
Dinamarca: no permitiremos la entrada de inversores
A su vez, Jesper Møller, presidente de la Federación Danesa de Fútbol, subrayó el rechazo tajante de su país al proyecto, afirmando que la entrada de inversores en el sistema de la FIFA es inaceptable.
Declaró: "Es absolutamente inconcebible aprobar un acuerdo de este tipo, que permite a inversores del sector privado entrar en el corazón del sistema de la FIFA. Por ello, apoyaremos todas las medidas necesarias para detener este proyecto".
Alemania: Infantino ha cruzado la línea roja
Alexander Wehrle, presidente del consejo de supervisión de la empresa económica y digital de la Federación Alemana de Fútbol, dirigió duras críticas al presidente de la FIFA, al considerar que lo que ocurre supone un cruce de todas las líneas rojas.
Dijo: "Se ha cruzado de nuevo una línea roja. Gianni Infantino quiere vender el fútbol. ¿Acaso Infantino ha jugado alguna vez al fútbol a nivel profesional? ¿Ha estado alguna vez entre la afición en las gradas? ¿Es realmente consciente de lo que representa el fútbol como un juego que une a los pueblos? Tengo grandes dudas al respecto".
Afirmó que el papel fundamental de la FIFA debe limitarse a organizar el juego y establecer sus reglamentos, y no a buscar la maximización de los beneficios. Y añadió: "No creo que el principio que deba regir cualquier federación deportiva sea obtener la mayor cantidad posible de beneficios, pero parece que las cosas se han desviado de su rumbo, y eso debe detenerse".
Suecia y Noruega: el proyecto amenaza el futuro del juego
La Federación Sueca de Fútbol anunció su pleno apoyo a la postura de la UEFA, afirmando que un proyecto de semejante magnitud no puede aprobarse sin un debate transparente y una amplia participación de todas las partes.
Asimismo, Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega, expresó su rechazo a la manera en que se elaboró el proyecto. Declaró: "No podemos aceptar un proyecto que cambia la esencia del modelo del fútbol mundial y que luego se prepara en secreto, lejos de los órganos electos, antes de presentarse como un hecho consumado".
Y añadió: "No ha habido ninguna transparencia, participación ni debate real. El mensaje de Noruega y de la UEFA es claro: si este proyecto sigue adelante, nos retiraremos de las competiciones de la FIFA".
Apoyo político a la postura europea
Las reacciones no se limitaron a las instituciones deportivas, sino que se extendieron a responsables y figuras políticas. Lisa Nandy, ministra de Cultura británica, afirmó que la decisión de la UEFA se basa en principios que merecen apoyo.
Declaró: "El fútbol pertenece a la afición, y no a los inversores multimillonarios. El asunto ha llegado a su límite, y ha llegado el momento de adoptar una postura que proteja nuestro deporte".
Por su parte, el político británico Nigel Farage pidió directamente la marcha del presidente de la FIFA, al decir: "El fútbol es del pueblo, la UEFA tiene razón en su postura, y Gianni Infantino debe dimitir".