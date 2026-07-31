¿Se derrumba el trono de Infantino? Europa desafía a la FIFA en una batalla decisiva que sacude el mundo del fútbol

En una escalada sin precedentes que podría cambiar la fisonomía del fútbol mundial, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol ha anunciado una postura contundente respecto al proyecto de la FIFA, subrayando que las selecciones de Europa no participarán en ningún torneo organizado por la FIFA si se aprueba dicho proyecto.

La UEFA emitió un comunicado oficial en nombre de la federación y de las 55 federaciones nacionales miembros, en el que expresó su rotundo rechazo a la propuesta, subrayando que el fútbol no puede convertirse en un proyecto de inversión sometido a los intereses de los accionistas. El comunicado señalaba: "La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y sus federaciones nacionales no participarán en ninguna competición organizada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)".

Afirmó que todos sus miembros permanecen unidos frente al proyecto, e insistió en su rechazo unánime a la cesión de cualquier participación de propiedad en el torneo de la Copa del Mundo o en otros torneos de la FIFA a inversores del sector privado.

El comunicado añadió que la Copa del Mundo no es un mero activo comercial ni una oportunidad de inversión, sino que representa un legado deportivo mundial forjado por generaciones sucesivas de jugadores, selecciones y aficionados de los distintos continentes, y no es admisible ceder ninguna parte de él en beneficio de inversores que buscan beneficios.

"La Copa del Mundo no está en venta"

La UEFA declaró con claridad: "La Copa del Mundo no está en venta". La objeción de la organización europea no se limitó al contenido del proyecto, sino que se extendió a la forma en que la FIFA ha gestionado este asunto.

El comunicado subrayó que la elaboración de una propuesta de tal gravedad se llevó a cabo con total secretismo, antes de someterla a aprobación sin realizar ninguna consulta real con las partes encargadas de proteger y gestionar el deporte. La UEFA consideró que lo ocurrido no representa un simple error administrativo, sino que refleja un gran fracaso de liderazgo y una dejación por parte de la FIFA de su responsabilidad como entidad encargada de gestionar el fútbol a nivel mundial.

Señaló que las federaciones nacionales se encontraron ante dos opciones a cuál más amarga: aceptar el traspaso de una parte del control de los torneos de la FIFA a inversores del sector privado, o afrontar las consecuencias de rechazar el proyecto. La organización europea calificó este método de no reflejar práctica democrática alguna, sino de representar un medio de presión impropio de una institución del tamaño de la FIFA.

Temor a un cambio en la identidad del fútbol

La UEFA aclaró que la gravedad del proyecto no atañe únicamente a la propiedad de los torneos, sino a lo que se derivará de ello en el futuro. Una vez que inversores externos entren en la estructura de propiedad de los torneos de la FIFA, la obtención de beneficios y de retornos comerciales se convertirá en una prioridad permanente, algo que afectará de forma directa a las decisiones relativas al calendario internacional, a los sistemas de competición y al futuro del deporte.

El comunicado afirmó que dichas decisiones no se tomarían entonces en beneficio del fútbol, sino conforme a los intereses de los inversores y a sus expectativas financieras. Insistió en que este modelo no tiene cabida dentro del fútbol mundial, porque el futuro del deporte no puede someterse a la lógica de la maximización de beneficios ni a los retornos de los accionistas, a costa de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados. Añadió que el fútbol no debe hipotecar su futuro a cambio de ganancias financieras temporales.

Europa se aferra a su postura

La organización europea afirmó que su postura no admite interpretaciones, insistiendo en que no concederá legitimidad alguna a este modelo. Añadió que nadie tiene el derecho moral de disponer de un legado mundial que es propiedad de las generaciones futuras.

El comunicado concluyó reafirmando que ninguna selección perteneciente a la UEFA participará en ningún torneo organizado por la FIFA mientras continúe este proyecto, salvo que se abandone por completo, y siempre que se ofrezcan garantías jurídicas vinculantes que impidan en el futuro abrir la puerta a la propiedad de los torneos de la FIFA o a su gobernanza a inversores del sector privado.

La UEFA cerró su mensaje con expresiones contundentes en las que afirmó: "Hay momentos en los que las instituciones se miden por aquello a lo que se niegan a renunciar, no por lo que aceptan. Y este es uno de esos momentos. Hay cosas demasiado importantes como para ser vendidas. La Copa del Mundo pertenece al fútbol, y así seguirá siendo siempre, y mientras Europa tenga voz, la Copa del Mundo no estará en venta".