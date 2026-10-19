El centrocampista del Paris Saint-Germain Vitinha expresó su enorme entusiasmo ante el partido de la tercera jornada de la Champions League que enfrentará a su equipo con el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes. Ambos gigantes europeos llegan al encuentro con un pleno de victorias en la fase de liga de esta temporada.

El PSG afronta el partido tras lograr victorias destacadas, entre ellas un 4-2 en el campo del Manchester City y un triunfo por 3-1 ante el Estrasburgo tras remontar.

Vitinha destacó las ganas de la plantilla de medirse a otro gigante europeo en casa.