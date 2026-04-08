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Se da a conocer la postura del Chelsea sobre la reincorporación de Enzo Fernández tras una sanción interna por insinuar su fichaje por el Real Madrid
La postura intransigente de Rosenior
El campeón del Mundial se vio en apuros tras insinuar que preferiría vivir en la capital española, lo que le valió una suspensión interna que le impidió disputar la victoria del Chelsea sobre el Port Vale en la FA Cup. Fernández tampoco podrá jugar el partido de la Premier League que enfrentará al Chelsea con el Manchester City este fin de semana. A pesar de las tensiones, fuentes del club indican que la puerta sigue abierta para que Fernández recupere su puesto en el once inicial e incluso vuelva a lucir el brazalete de capitán esta temporada, según informa The Guardian.
Al hablar sobre la decisión de aplicar la sanción, Rosenior se mostró firme en cuanto a los estándares culturales exigidos en Stamford Bridge. «Es decepcionante que Enzo hable así. No tengo nada malo que decir de él, pero se ha traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir», explicó el técnico de los Blues.
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El futuro del grupo de liderazgo y la capitanía
Aunque Fernández ha ejercido a menudo de capitán en ausencia de Reece James, los responsables del Chelsea han aclarado que nunca fue nombrado oficialmente como único vicecapitán. En cambio, sigue formando parte de un grupo de liderazgo más amplio que incluye a Moisés Caicedo y Cole Palmer. The Guardian sugiere que el club lo considera una figura «alfa» cuya autoridad natural lo convierte en candidato para el puesto una vez que se complete su reincorporación. La jerarquía consideró que había que tomar una postura después de que el jugador de 25 años expresara su admiración por el estilo de vida de Madrid y las antiguas estrellas del Real Madrid. Estos comentarios públicos fueron considerados contraproducentes por los directores deportivos, especialmente al coincidir con las críticas a la salida del exentrenador Enzo Maresca.
Solicitud de traspaso y un precio desorbitado
Sin embargo, la situación sigue siendo inestable, ya que las informaciones procedentes de España apuntan a que el jugador está lejos de estar tranquilo. Según El Chiringuito, Fernández se está preparando para presentar una solicitud formal de traspaso con el fin de forzar su fichaje por el Real Madrid este verano. No obstante, dado que su contrato actual se extiende hasta 2032, el Chelsea no tiene ninguna presión para venderlo y, según se informa, ha fijado un precio astronómico de 130 millones de libras (175 millones de dólares) por el centrocampista para ahuyentar a posibles interesados.
- AFP
El apoyo del equipo y el camino por delante
A pesar de la tensión en la cúpula directiva, Fernández sigue contando con el apoyo de sus compañeros. Según se informa, figuras destacadas del vestuario presionaron a Rosenior para que levantara la suspensión antes del partido contra el Manchester City, ya que consideran que el argentino es fundamental para su esquema táctico. Aunque esa petición no se tradujo en un regreso inmediato, el club está siguiendo de cerca su reacción ante la sanción. El objetivo principal del Chelsea ahora es asegurarse de que Fernández se concentre en el terreno de juego mientras luchan por un puesto en la Liga de Campeones y la gloria en la FA Cup. Con una importante semifinal contra el Leeds United en el horizonte, los Blues esperan que este periodo de disciplina interna sirva para que el jugador, que sigue siendo uno de los activos con más talento de la Premier League, vuelva a empezar de cero.