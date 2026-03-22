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Se da a conocer la postura del Chelsea respecto al posible despido del asediado Liam Rosenior tras la humillante derrota ante el Everton
Eliminaciones de la Carabao Cup y la Liga de Campeones: la presión recae sobre Rosenior
Rosenior no asumió las riendas del equipo del oeste de Londres hasta el 8 de enero. Fue nombrado sucesor de Enzo Maresca, quien había logrado la victoria en la Conference League y en el Mundial de Clubes durante su mandato.
El Chelsea apostó por un entrenador sin experiencia en la máxima categoría del fútbol inglés, lo que supuso un riesgo al fichar a Rosenior, exentrenador del Derby y del Hull City, procedente del club francés Strassburg, con el que compartía afiliación.
Se considera que este técnico de 41 años es un estratega con visión de futuro y adaptable, ya que introduce métodos que pueden sorprender, pero sabe que, en última instancia, se le juzgará por los resultados. El Chelsea sigue en la lucha por la FA Cup tras haber alcanzado los cuartos de final de esa competición. Sin embargo, sufrió una dolorosa derrota en las semifinales de la Carabao Cup contra el Arsenal y quedó eliminado de la Liga de Campeones tras una abultada derrota por 8-2 en el global ante el actual campeón de Europa, el París Saint-Germain.
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El Chelsea cambia constantemente su once inicial mientras se ve superado
Los Blues no han logrado marcar en sus tres últimos partidos, tras quedarse en blanco ante el Newcastle, el PSG y el Everton. La derrota por 3-0 en el Hill Dickinson Stadium en la última jornada provocó abucheos por parte de la grada visitante.
Es inevitable que surjan preguntas sobre cuánto tiempo se le dará a Rosenior para enderezar el rumbo, ya que el Chelsea nunca ha tenido miedo de hacer cambios en su banquillo. Están en el punto de mira esta temporada tras cambiar su once inicial cada semana y haber sido superados por todos los rivales a los que se han enfrentado en la Premier League.
¿Corre Rosenior el riesgo de ser despedido del Chelsea?
Sin embargo, no se considera que Rosenior corra un riesgo inmediato de perder su puesto. Fabrizio Romano ha declarado, en una actualización de su canal de YouTube: «El mensaje que me ha llegado del Chelsea es que no hay ningún cambio inminente en el caso de Liam Rosenior, y que siguen apoyándole. Esta no es una plantilla construida a su medida, por lo que hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de juzgarle. Quieren estar en la Liga de Campeones la próxima temporada».
Esa es una postura respaldada por BBC Sport, que apunta a que Rosenior completará la temporada con el objetivo de terminar entre los cinco primeros y conseguir el pase a la Liga de Campeones la próxima temporada. Afirman que: «La clasificación para la competición es la forma más importante que tiene un gran club de mejorar sus resultados económicos. Los ingresos por derechos televisivos, premios y taquilla son mucho mayores que los generados en la Europa League o la Conference League.
«Es especialmente importante para el Chelsea, que sigue sin tener un patrocinador a largo plazo en la parte delantera de la camiseta y cuyo estadio, Stamford Bridge, va a la zaga de los recintos más grandes y modernos que utilizan muchos de sus rivales de liga.
«Por todas estas razones, antes de la temporada, el principal objetivo del club para el exentrenador Maresca era clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Y para Rosenior, de quien se esperaba que aportara estabilidad, esa sigue siendo la expectativa».
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Parón internacional: Rosenior, decidido a acallar a los escépticos
Rosenior lleva suficiente tiempo en el mundo del fútbol como para saber que es mejor hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado ante cualquier rumor. Tras presenciar una actuación lamentable en el campo del Everton, declaró en el programa «Match of the Day»: «No me fijo en los rumores. Sé cuál es la realidad de mi situación y la del club, y lo que podemos lograr, que siguen siendo cosas increíbles. Ha sido un periodo realmente difícil para estos chicos. Hemos sufrido muchos reveses y tenemos que sacudirnos el polvo y asegurarnos de volver a la lucha».
A continuación, declaró a BBC Radio 5 Live: «Lo que tengo que mejorar es tomar mejores decisiones en cuanto a la selección de jugadores, cómo refrescar el equipo y rotar a los jugadores para asegurarnos de que somos competitivos en estos partidos. Probablemente, el parón internacional ha llegado en el momento perfecto para que nos reunamos y recarguemos pilas. También tenemos unas semanas libres para salir al campo de entrenamiento y trabajar en lo que queremos».
Con la suspensión de la competición nacional, el Chelsea no volverá a saltar al campo hasta recibir al Port Vale, equipo de la League One que lucha por evitar el descenso, en los cuartos de final de la FA Cup el 4 de abril. Situado en sexta posición en la tabla, le quedan siete partidos de la Premier League por disputar esta temporada.
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