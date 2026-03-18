Se da a conocer la elevada cifra que pide Enzo Fernández, mientras el capitán del Chelsea insinúa su salida este verano tras la decepción de la Liga de Campeones

El experto en fichajes Ben Jacobs informa de que, aunque el Chelsea no tiene intención de venderlo por el momento, el jugador está dispuesto a marcharse. Según Jacobs, el Real Madrid sería el destino preferido del internacional argentino. «La información que tengo, procedente de fuentes cercanas a Enzo Fernández, es muy clara: si —y sigue siendo un «si», porque no ha habido conversaciones ni avances formales— el Real Madrid se pusiera en contacto, ese sería el club preferido al que Enzo Fernández querría fichar, en lugar de irse a Francia o Arabia Saudí», explicó Jacobs en talkSPORT.

Sin embargo, los blancos no son los únicos gigantes en la pugna. El PSG también se ha revelado como un admirador de larga data de Fernández, y el campeón francés sigue de cerca la situación mientras el Chelsea lucha por asegurarse un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Un fichaje por el Parque de los Príncipes supondría un regreso garantizado a la Liga de Campeones, un factor que podría resultar decisivo en cualquier negociación veraniega.