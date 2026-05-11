Gray, que jugó como lateral izquierdo y disputó tres partidos con la selección absoluta en 1999 con el Sunderland, cree que Thomas Tuchel aún puede aprovechar la experiencia de Shaw. Sin embargo, su estado físico genera dudas por las múltiples lesiones que ha sufrido en Old Trafford.

Probablemente deba conformarse con ser suplente en la selección, pues jugadores como Lewis Hall y Myles Lewis-Skelly también luchan por un lugar en una demarcación con mucho talento emergente.

O’Reilly, que debutó con el City en agosto de 2024, lidera esa lista. Esta temporada ha jugado más de 50 partidos y marcó un doblete en la final de la Carabao Cup 2026, conquistando su primer título.

Formado en la cantera del City y perfeccionado por Pep Guardiola, que le otorga total libertad sobre el campo, O’Reilly aspira ahora a brillar con Inglaterra en la búsqueda de la gloria mundial en Estados Unidos.