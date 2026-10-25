El Real Madrid afronta el Clásico ante el Barcelona, previsto para la noche del domingo en la décima jornada de LaLiga, en medio de preocupaciones defensivas que se multiplican ante la arrolladora potencia ofensiva de su rival.

El equipo de José Mourinho solo ha conseguido mantener su portería a cero en dos ocasiones durante los primeros 12 partidos de la presente temporada, antes de recibir un nuevo golpe con la baja de su portero Thibaut Courtois en el último momento por una indisposición, antes de que surgieran informaciones contradictorias sobre su posible regreso y su participación en el encuentro, que decidirá el reconocimiento médico.

El Barcelona recibe a su rival tradicional después de haber marcado 39 goles en los primeros 9 partidos de la liga española, a un promedio superior a los 4 goles por encuentro, mientras que el Real Madrid se verá obligado a disputar el choque sin su portero titular, según el parte médico emitido por el club este domingo al mediodía.