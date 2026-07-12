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Se conocen las exigencias de Vinicius Junior en la renovación con el Real Madrid, que busca no afectar a Mbappé ni a Bellingham
La diferencia económica en las negociaciones
OKDIARIO informa que Vinicius pide unos 20 millones de euros netos por temporada, lo que lo colocaría en lo más alto de la escala salarial del club. Sin embargo, la directiva del Real Madrid se resiste a aceptar estas exigencias para mantener una estructura salarial rígida en el vestuario.
Florentino Pérez y José Ángel Sánchez quieren evitar fricciones entre las estrellas, pues jugadores como Kylian Mbappé y Jude Bellingham ya cobran sueldos elevados y el club no desea romper el equilibrio económico. Desde Valdebebas se insiste: el proyecto está por encima de cualquier jugador.
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Evitar un culebrón de fichajes en verano
El Real Madrid quiere evitar que la renovación de Vinicius se alargue durante todo el mercado de fichajes. El club le considera un activo clave, pero es realista con el mercado. Ahora no hay ofertas formales, lo que debilita su posición y presiona para encontrar una solución rápida.
Empezar la temporada con un jugador de su nivel en la recta final de su contrato es un riesgo que los blancos quieren evitar. El club busca cerrar el tema cuanto antes para que la atención se centre solo en el campo. Por eso, ambas partes están, en la práctica, «condenadas a entenderse», pues ni una venta ni un punto muerto benefician a jugador ni institución.
Liderazgo exigente sobre el terreno de juego
Más allá de las negociaciones económicas, en el club crece la convicción de que Vinicius debe centrarse de nuevo en el fútbol. Tras una temporada intensa en la que jugó 53 partidos, marcó 22 goles y dio 14 asistencias, se espera que regrese de sus vacaciones listo para mostrar un liderazgo más positivo y constante en el campo. A sus 26 años, se espera que sea más regular, sobre todo en los encuentros clave.
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La creciente influencia de Mourinho
Mientras el enfrentamiento continúa, la llegada de José Mourinho añade un nuevo elemento de intriga a la situación. Según se informa, el técnico portugués quiere contar con un Vinicius totalmente comprometido —que ya ha ganado tres Ligas y dos Champions con el Real Madrid—, integrado en su esquema táctico y libre de distracciones contractuales. Su carácter exigente deja poco margen a quien no esté al 100 % centrado en el objetivo colectivo.
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