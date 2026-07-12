OKDIARIO informa que Vinicius pide unos 20 millones de euros netos por temporada, lo que lo colocaría en lo más alto de la escala salarial del club. Sin embargo, la directiva del Real Madrid se resiste a aceptar estas exigencias para mantener una estructura salarial rígida en el vestuario.

Florentino Pérez y José Ángel Sánchez quieren evitar fricciones entre las estrellas, pues jugadores como Kylian Mbappé y Jude Bellingham ya cobran sueldos elevados y el club no desea romper el equilibrio económico. Desde Valdebebas se insiste: el proyecto está por encima de cualquier jugador.