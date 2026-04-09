Se conoce la postura de Gabriel Martinelli sobre una posible salida del Arsenal en el mercado de fichajes de verano

Según Football Insider, Martinelli quiere quedarse en el Arsenal este verano y pelear por su futuro con Arteta. Aunque la directiva considera venderlo para equilibrar las cuentas, el extremo brasileño no planea marcharse en la próxima ventana de fichajes.

El exjugador del Ituano entrará este verano en el último año de su contrato, lo que suele generar rumores de traspaso. Sin embargo, según las fuentes, el extremo está decidido a demostrar su valor y recuperar la titularidad tras perder protagonismo en los últimos meses.