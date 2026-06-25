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Se conoce la postura de Bruno Fernandes sobre su posible salida del Manchester United este verano, mientras el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo espera aprovechar la oportunidad
Fernandes se compromete a seguir en Old Trafford
Según talkSPORT, Fernandes se quedará en el United pese a los rumores de un traspaso a la Liga Profesional de Arabia Saudí. Aunque no habló con el club antes del Mundial, ya dijo a compañeros y allegados que quiere permanecer en Manchester.
El centrocampista, de 31 años y pieza clave del proyecto, tiene claro su futuro. A un año de terminar su contrato, con una prórroga opcional en manos del club, los responsables de United están tranquilos pese a la cláusula de 65 millones de euros (56 millones de libras) para equipos no ingleses.
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El Al-Nassr y los grandes clubes saudíes se mantienen en alerta
El interés de Oriente Medio no es nuevo: los clubes saudíes Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad contactaron con él el verano pasado. Fernandes barajó fichar por Al-Hilal para jugar el Mundial de Clubes 2025, pero optó por quedarse en Old Trafford por motivos deportivos y familiares.
Según talkSPORT, el interés saudí persiste: el Al-Nassr quiere reunir a Fernandes con Cristiano Ronaldo. Además, se rumorea que el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, negociaría para dirigir al equipo de Riad tras el Mundial.
Las frustraciones del pasado y la influencia de Amorim
El futuro de Fernandes no siempre ha estado claro, sobre todo tras una entrevista en la que insinuó que la directiva del United podría haber querido venderlo. «El club quería que me fuera. Se lo dije a los directivos; creo que no tuvieron el valor de tomar esa decisión porque el entrenador me quería. Pero si yo hubiera dicho que quería marcharme, aunque el entrenador quisiera que me quedara, el club me habría dejado ir», declaró Fernandes a Canal 11.
No obstante, la situación en Carrington ha cambiado mucho desde entonces: se cree que el exentrenador Rubén Amorim fue clave para convencerlo de que se quedara y el actual técnico, Michael Carrick, también quiere que su capitán siga siendo pieza fundamental del equipo.
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Un talismán que bate récords
Desde su llegada del Sporting CP en enero de 2020, Fernandes ha marcado 107 goles y dado 108 asistencias en 327 partidos con el club. La temporada pasada batió el récord de asistencias en una sola campaña de la Premier League con 21, superando a Thierry Henry y Kevin De Bruyne.
Su buen momento también se ve en la selección: dio la asistencia en el segundo gol de Cristiano Ronaldo en la goleada 5-0 a Uzbekistán.