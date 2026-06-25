Se conoce la postura de Bruno Fernandes sobre su posible salida del Manchester United este verano, mientras el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo espera aprovechar la oportunidad

Según talkSPORT, Fernandes se quedará en el United pese a los rumores de un traspaso a la Liga Profesional de Arabia Saudí. Aunque no habló con el club antes del Mundial, ya dijo a compañeros y allegados que quiere permanecer en Manchester.

El centrocampista, de 31 años y pieza clave del proyecto, tiene claro su futuro. A un año de terminar su contrato, con una prórroga opcional en manos del club, los responsables de United están tranquilos pese a la cláusula de 65 millones de euros (56 millones de libras) para equipos no ingleses.