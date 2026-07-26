Las expectativas sobre Gabriel son altísimas, pero el United quiere gestionar con cuidado el desarrollo de este joven de 15 años. Su inclusión en la gira de pretemporada en Noruega sorprendió y alimentó los rumores de que podría debutar como uno de los jugadores más jóvenes de la historia del club.

Aun así, Gabriel se quedó en el banquillo en el 5-0 ante el Rosenborg y vio cómo otros canteranos brillaban.