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Se conoce el resultado de la prueba de esfuerzo de Cole Palmer, mientras el nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, insiste en la forma física tras las pobres estadísticas de carrera de la temporada 2025-26
Alonso exige una revolución física en Cobham.
El inicio de la era Alonso en el Chelsea se ha caracterizado por un marcado giro hacia el aspecto físico, y las primeras sesiones de pretemporada han suscitado comparaciones con los métodos de alta intensidad del exentrenador Mauricio Pochettino, según la BBC. Tras una temporada en la que los Blues terminaron décimos y tuvieron dificultades para mantener una intensidad constante, el nuevo entrenador está decidido a garantizar que sus jugadores ya no se queden atrás en cuanto a capacidad de carrera.
Para lograrlo, ha traído un equipo de entrenadores especializados, entre los que destaca Ismael Camenforte López, encargado de mantener un ritmo muy alto en los ejercicios. Su mensaje inicial habla de «alma, determinación y buena energía», pero la carga de trabajo deja claro que la preparación física es la prioridad antes de que las sesiones tácticas tomen el relevo en la próxima gira mundial de pretemporada.
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Palmer destaca en los resultados de la prueba de bleep
A pesar de su problema recurrente de ingle la temporada pasada, Palmer impresionó al cuerpo técnico al quedar segundo en la prueba de bleep de toda la plantilla en Cobham. El joven centrocampista Reggie Walsh ganó, y la sensación brasileña Estevao Willian completó el podio, mostrando la energía del equipo.
Alonso, admirador del exjugador del Manchester City, afirmó: «Quiere estar en forma. Quiere dejar atrás los contratiempos por lesiones a los que tuvo que hacer frente el año pasado. Es especial y, si se lo pasa bien y está de buen humor y con buen ánimo, puede ser un jugador clave para nosotros. De momento, todo va bien». El técnico quiere construir el equipo en torno a Palmer para devolver al club a la Liga de Campeones.
Nueva jerarquía y poder directivo
A diferencia de los nombramientos anteriores bajo la actual propiedad, Alonso ha llegado con el título de «director deportivo» en lugar de «entrenador principal», lo que indica un cambio significativo en su nivel de influencia sobre el proyecto deportivo. Esta mayor autoridad le permite trabajar más estrechamente con los cinco directores deportivos del club, una estructura colaborativa que, en su opinión, dará lugar a movimientos más decisivos en el mercado de fichajes.
El español se muestra convencido de que esta revolución táctica en Stamford Bridge tendrá el respaldo de los fichajes adecuados. Ya ha conversado con Enzo Fernández sobre su futuro y se ha puesto en contacto con nuevos fichajes, como Marco Palestra, para exponerles su visión a largo plazo. Alonso reconoce que la plantilla tiene una «base sólida», pero insiste en que hacen falta refuerzos para competir en la liga más exigente del mundo.
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La gira mundial presenta la prueba física final
Alonso se beneficia de tener desde el inicio un amplio grupo de jugadores veteranos, pues muchas estrellas no llegaron a las fases finales del Mundial. Este tiempo extra en el campo de entrenamiento es crucial, ya que la actual intensidad en Cobham es solo el preludio de una exigente pretemporada que llevará al Chelsea por varios continentes. Con paradas en Sídney, Hong Kong, Yakarta y Johor, los Blues medirán fuerzas con rivales de élite como Tottenham, Juventus y AC Milan. Este exigente recorrido será la primera prueba de resistencia para los cimientos físicos que se están sentando en el oeste de Londres.
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