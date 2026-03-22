¡Se confirman los temores! Parece que la estrella del FC Bayern de Múnich no podrá viajar con la selección alemana. ¿Llegará el sustituto del VfB Stuttgart?

Pavlovic se perdió el partido de la Bundesliga del Bayern el sábado pasado debido a molestias en la cadera. Según el director deportivo del FCB, Christoph Freund, el jugador de 22 años «ha jugado mucho últimamente y se ha quejado de molestias. Sería malo para todos los implicados que acabara sufriendo una lesión más grave. Tenemos que ser cautelosos». Ya en la victoria por 4-1 en la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo fue sustituido porque no se encontraba bien.

No está claro si Pavlovic podrá viajar más adelante para los próximos partidos internacionales. Según informaciones de Bild, Nagelsmann convocará, al menos por el momento, a Angelo Stiller, del VfB Stuttgart. El jugador de 24 años sería, tras Deniz Undav, Jamie Leweling, Alexander Nübel y Josha Vagnoman, el quinto profesional del equipo suabo en la convocatoria de la DFB.