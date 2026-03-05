Getty
Se confirma oficialmente un cambio importante en las reglas del campeonato, lo que impulsará las esperanzas del Wrexham de ascender a la Premier League si fracasa su intento de ascenso en la temporada 2025-26
¿Un impulso de la Premier League para el Wrexham?
Para el Wrexham y sus propietarios de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob Mac, este cambio en las reglas supone un importante impulso para sus ambiciones a largo plazo en la máxima categoría. Aunque los Red Dragons están actualmente volando alto en la segunda división, esta ampliación garantiza que, incluso si en futuras campañas no logran mantenerse entre los seis primeros, podrían seguir teniendo la oportunidad de viajar a Wembley y disputar la gran final.
El director de la EFL celebra el histórico cambio en los play-offs
El director ejecutivo de la EFL, Trevor Birch, cree que el ajuste solo aumentará el dramatismo de la que ya se considera una de las ligas más impredecibles del fútbol mundial. Al hablar sobre la decisión, Birch dijo: «Desde su introducción en 1986-87, las eliminatorias se han convertido en uno de los momentos más destacados del calendario futbolístico nacional, capturando el dramatismo, el suspense y el peligro que hacen que la EFL sea tan especial. Tras varios meses de debate con los clubes y otras partes interesadas, estamos seguros de que este cambio reforzará aún más la Championship como competición y dará a más clubes y a sus aficionados una oportunidad real de lograr el ascenso».
La propuesta recibió la mayoría necesaria de los equipos de la Championship y de los miembros de la EFL en general tras una amplia consulta. La Junta de la Asociación de Fútbol también ha formalizado la solicitud, allanando el camino para que la temporada 2026-27 sea la primera en estrenar el nuevo formato.
Explicación del nuevo formato de los play-offs
Según la estructura revisada, los equipos que terminen la temporada en séptimo y octavo lugar entrarán en liza para enfrentarse a los quintos y sextos en eliminatorias de alto riesgo. Los vencedores de estos partidos pasarán a una semifinal a doble partido contra los equipos que hayan terminado tercero y cuarto en la clasificación final de la liga. Las eliminatorias ampliadas del Campeonato constarán de siete partidos en total, que culminarán en la tradicional final en el estadio de Wembley.
Este formato refleja el sistema que ya se utiliza con éxito en la Liga Nacional, que pasó a una estructura de play-offs de seis equipos durante la temporada 2017-18. Al llevar este modelo a la Championship, la EFL espera eliminar la «zona muerta» en la mitad de la tabla, asegurando que más clubes sigan matemáticamente en la lucha por la Premier League hasta el último día de la temporada regular.
La promoción sigue en juego esta temporada.
Aunque los cambios revolucionarán la temporada 2026-27, no afectarán a la actual lucha por el ascenso. Clubes como el Wrexham siguen jugando bajo las reglas de los play-offs de cuatro equipos esta temporada, con el objetivo de mantener su increíble impulso. El entrenador de los Red Dragons, Phil Parkinson, expresó recientemente su entusiasmo por el potencial histórico de su equipo, sobre todo porque compaginan la lucha por el ascenso con un glamuroso partido de quinta ronda de la FA Cup contra el Chelsea este sábado.
El actual poseedor del trofeo de los play-off es el Sunderland, que aseguró su regreso a la máxima categoría tras derrotar al Sheffield United la temporada pasada. Para el Wrexham, el objetivo sigue siendo el ascenso automático, pero saber que el séptimo u octavo puesto será suficiente para mantener vivo el sueño supone un gran impulso para la planificación a largo plazo del club, que continúa su meteórico ascenso por las divisiones inglesas.
