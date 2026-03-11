Se confirma la lesión en el tendón de la corva de Alphonso Davies, mientras que el Bayern de Múnich también descarta a Jamal Musiala y Jonas Urbig

A pesar de entrar en el partido como suplente en la segunda parte, la aparición de Davies se vio truncada en el minuto 70, con el Bayern ganando por 6-0. El internacional canadiense se desplomó en cuclillas tras una aparente lesión sin contacto, agitando los brazos con frustración antes de ser consolado en la banda por Tom Bischof y el entrenador Kompany. El contratiempo es especialmente devastador para el lateral, que acababa de regresar en diciembre tras una rotura del ligamento cruzado anterior. El partido terminó con más inquietud para Kompany, ya que Musiala, que solo había regresado en enero tras romperse la pierna en el Mundial de Clubes del año pasado, se vio obligado a abandonar el campo cojeando en el tiempo añadido tras sufrir un problema recurrente en el tobillo.