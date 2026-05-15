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“Se complementan muy bien”: por qué Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían triunfar juntos en el Inter de Miami, mientras un exentrenador del Manchester United respalda el fichaje de CR7 en la MLS si gana el título saudí
Ronaldo aspira a conquistar títulos nacionales y continentales
A sus 41 años, Ronaldo, cinco veces Balón de Oro, tiene cada vez menos partidos por delante. En Riad disfruta del contrato más lucrativo del fútbol mundial, vigente hasta 2027, aunque podría rescindirse de mutuo acuerdo.
En febrero surgieron dudas sobre su continuidad tras declararse en huelga, pero el conflicto se resolvió. El Al-Nassr, que vio retrasada su coronación en la temporada 2025-26 por un autogol en el minuto 98 contra el Al-Hilal, está a punto de lograr su primer título de liga desde 2019.
Además, el equipo disputará la final de la Liga de Campeones de la AFC 2 contra Gamba Osaka el sábado, por lo que Ronaldo podría cerrar la temporada con varios títulos.
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¿Podrían Ronaldo y Messi jugar juntos en el Inter Miami?
Si así fuera, ¿aceptaría el eterno delantero un nuevo reto y dónde? Al preguntárselo a Meulensteen, quien lo dirigió en el Manchester United, el holandés —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Best Betting Bonuses— respondió: «Podría ser; es la naturaleza del juego.
En esta etapa de su carrera, algunas opciones ya se han esfumado. Quizá volvería a un club europeo que juegue la Champions League, que es lo que él querría.
También podría irse a la MLS un año y, en vez de enfrentarse a Messi, compartir equipo con él; eso sería increíble».
Al ser presionado para que se pronunciara sobre si el estatus de superestrellas —y los egos— de los grandes de todos los tiempos, Messi y Ronaldo, podrían coexistir en el mismo once inicial, Meulensteen añadió: «Ambos están al mismo nivel por lo que han logrado: los partidos que han jugado, los goles que han marcado, pero es como comparar manzanas con peras.
Comparar quién es mejor es una discusión sin sentido. Se trata más bien de por quién te sientes más atraído. Messi es un jugador pequeño, de baja gravedad, que lleva el balón con los pies, salta y cambia de dirección, corre y se enfrenta a los rivales, mientras que Cristiano es un torrente de energía, fuerte, alto, dinámico, rápido y potente.
Los dos son igual de importantes, se complementan y disfrutarían jugando juntos».
¿Le gustaría a Ronaldo empezar y terminar su carrera en el Sporting?
Si Ronaldo descartara la MLS, ¿podría cerrar su carrera donde empezó, en el Sporting de Portugal? Meulensteen opinó: «Es posible; no sé si aún tiene fuertes lazos con el Sporting. Pasó muchos años en el Manchester United y ya volvió allí.
Lleva muchos años en el Real Madrid, posiblemente el mayor éxito de su carrera, pero sí, el Sporting es donde comenzó su carrera profesional, así que esa podría ser otra buena opción».
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Ronaldo podría jugar con su hijo antes de fichar por la MLS.
Ronaldo no ha insinuado un cambio inmediato. En Arabia Saudí podrían surgir oportunidades para que juegue con su hijo Cristiano Jr.
Además, no tiene prisa por reunirse con Messi en Estados Unidos, pues el argentino, campeón del mundo, negocia un contrato con el Inter de Miami hasta 2028, lo que le permitiría fichar por ese equipo como agente libre dentro de un año.