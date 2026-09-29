«Sé cómo ocurrió»: el exguardameta Joe Hart rompe su silencio sobre el veredicto de culpabilidad del Manchester City y defiende los logros del club

En declaraciones a Monday Night Club de BBC Radio 5 Live, Hart admitió que se ha desconectado de la enorme especulación que rodea el caso. En su lugar, el exguardameta de 39 años ha optado por fiarse de los mensajes tranquilizadores transmitidos por la cúpula del City, señalando en concreto la reciente carta abierta de Al Mubarak a los aficionados.

"He oído a todo el mundo meterse en cada madriguera posible, en cada agujero posible, en cada debate posible", dijo Hart. "Mi opinión sincera es que no tengo ninguna razón para no confiar en Khaldoon. Lo que dijo me basta. Me encantó cómo habló. Me encantó la carta porque venía de alguien a quien le importaba el club".

El exinternacional inglés añadió que no entrará en pánico hasta que se tome una decisión final e irreversible. Dijo: "Si el Manchester City es declarado culpable, cosa que no creo por lo que dijo Khaldoon, entonces habrá conversaciones que mantener, pero ahora mismo tengo mucha confianza y estoy muy, muy tranquilo".



