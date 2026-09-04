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¡Sé como Erling Haaland! El Leeds recibe un consejo sobre Dominic Calvert-Lewin mientras una leyenda campeona en Elland Road evalúa la falta de profundidad en la delantera tras el cierre del mercado de fichajes
Calvert-Lewin marcó 14 goles en la Premier League la temporada pasada
El acuerdo de Leeds por Calvert-Lewin en 2025 ha demostrado ser de un valor impresionante, ya que el internacional inglés, con 12 partidos, se incorporó como agente libre tras poner fin a una etapa de nueve años en el Everton. En su productiva campaña de debut en West Yorkshire, marcó 14 goles en la Premier League.
El experimentado delantero de 29 años ya se ha estrenado esta temporada, y las preocupaciones por las lesiones se han reducido considerablemente a lo largo de los últimos 12 meses. Los problemas físicos habían sido un inconveniente hacia el final de su etapa en Merseyside.
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¿Le faltan al Leeds opciones de garantías como recambio de Calvert-Lewin?
El Leeds ha logrado que Calvert-Lewin rinda a pleno rendimiento, pero no tiene demasiado apoyo por detrás. Lukas Nmecha y Noah Okafor pueden actuar como referencia en ataque, mientras que Mateo Joseph ha regresado tras una cesión en el Real Mallorca, pero no se les puede considerar goleadores prolíficos.
Se ha resistido la tentación de gastar mucho en otro delantero en 2026, y se sigue depositando la confianza sobre los anchos hombros de Calvert-Lewin. Está más que preparado para asumir esa responsabilidad.
Por qué el Leeds necesita gestionar a Calvert-Lewin como a Haaland
Sin embargo, el Leeds necesita gestionar con cuidado a su máximo goleador. Strachan, héroe del título, lo admite, y el escocés, que hablaba en asociación con Grosvenor Sport, explicó a GOAL que mira al delantero más temible de la Premier League como referencia: “Le están derribando constantemente, le pegan por todos lados, le golpean. No para para Calvert-Lewin.
“Estuve en el partido del domingo, y qué buen punto fue ese para el Leeds, porque el Brentford es un gran equipo, por cierto. Quiero decir, un gran equipo. Si hablas de un equipo completo, ese es ellos. De sus tres centrocampistas, no sabría decirte cuál fue el mejor. De sus tres delanteros, no sabría decirte cuál fue el mejor. Solo sé que todos son buenos. Los tres centrocampistas estuvieron excelentes. Los tres delanteros, con los hombres de banda, a los que yo llamo atacantes abiertos, son más completos. Ahora mismo son más equipo que el Manchester United, eso seguro.
“Volviendo a Calvert-Lewin, sí, me preocupa el contacto que está recibiendo todo el tiempo, no solo en lo físico, sino también en lo mental. Calvert-Lewin necesita tener a alguien a su lado, que juegue de número 10, o a un centrocampista llegando ahí. Así, para el resto del equipo, hay una zona de descarga alrededor de Calvert-Lewin, no solo Calvert-Lewin. Así que si hay alguien más cerca de él, no me importa quién sea el que llegue ahí arriba, le quita el 50% de los golpes que está recibiendo Calvert-Lewin.
“Y si de verdad lo mantienes alejado del juego como Haaland, si consigues meter gente ahí arriba, lo mantienes alejado del juego como Haaland, porque eso es lo que hace: se mantiene alejado del juego, deja que la gente que tiene por delante reciba los golpes, reciba el balón, y por eso siempre está en el área.
“Así que simplemente me preocupa que Calvert-Lewin lo esté asumiendo todo, y es muy difícil para él entrar en el área. Así que creo que por eso su actuación del domingo fue excelente, porque en la primera parte yo estaba justo delante de la jugada, y le vi chocar contra dos maravillosos centrales, centrales grandes, recibiendo golpes, intentando mantenerla en juego. Y aun así consiguió marcar un gol, lo cual es bastante fenomenal.
“Así que estaría de acuerdo, creo que si puedes conseguir otro Calvert-Lewin, hazlo. Pero, ¿dónde consigues otro Calvert-Lewin que no te vaya a costar entre 40 y 50 millones de libras, para ese tipo de delantero?”
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Partidos del Leeds 2026-27: visita al Brighton, lo siguiente
El Leeds tiene a Calvert-Lewin vinculado por contrato hasta 2028. Si puede mantener su nivel actual, no debería tardarse en iniciar las conversaciones para una ampliación, ya que el nativo de Sheffield se ha vuelto crucial para la causa colectiva.
Se ha firmado un brillante inicio de la campaña 2026-27, con cuatro puntos sumados en dos partidos hasta el momento, y el equipo de Farke volverá a la acción en la Premier League el sábado con una visita al Brighton.
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