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¡Se cancela la gira por Asia tras la decisión de Lionel Messi! Argentina prepara un regreso a casa de tres partidos para la próxima fecha FIFA
Tres partidos en casa previstos
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está elaborando planes para una serie de tres partidos en casa durante la ventana internacional de la FIFA entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, según informó ESPN Argentina. El partido inaugural está previsto para El Monumental ante un rival sudamericano o un equipo de la CONCACAF. Mientras tanto, los dos encuentros restantes apuntan a disputarse en las provincias, con Córdoba y Rosario como principales candidatas para acoger el regreso del equipo a casa.
- AFP
Cancelados los planes para la gira por Asia
Informando en la edición matinal de Sportscenter, el periodista de ESPN Diego Monroig reveló que el equipo de Scaloni tiene unas opciones abrumadoras de disputar toda la ventana en casa. Monroig afirmó que el equipo tiene "un 90 por ciento de posibilidades" de jugar en casa tras el colapso de sus planes iniciales de viajar al extranjero. La decisión de Messi de poner fin a su carrera internacional puso fin abruptamente a los planes de una gira por Asia, en la que anteriormente un posible partido contra China había sido calificado como "casi confirmado".
El formato de clasificación, en revisión
Al margen de los preparativos amistosos, la CONMEBOL mantiene conversaciones con la FIFA para establecer la asignación final de plazas de clasificación de Sudamérica para el próximo Mundial. Las conversaciones clave se centran en si las plazas automáticas concedidas a Argentina, Uruguay y Paraguay como coanfitriones se descontarán de las cinco plazas y media habituales del continente o se sumarán a ellas. Independientemente de la decisión final del organismo rector, Argentina ha solicitado formalmente participar plenamente durante toda la fase de clasificación.
- AFP
A Scaloni le espera un calendario agotador
El próximo calendario otoñal de tres partidos ofrece a Scaloni una plataforma vital para remodelar su planteamiento táctico tras la ajustada derrota por 1-0 en la final del Mundial ante España en julio. A Argentina le espera un exigente calendario internacional, con otra ventana FIFA programada inmediatamente después, entre el 9 y el 17 de noviembre. Este periodo de transición representa una oportunidad esencial para que el cuerpo técnico integre a una nueva generación sin su talismánico ex capitán antes de que comience el calendario de 2027.
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