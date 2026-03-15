¡Se cancela el duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal! Se suspende la Finalissima de 2026 entre Argentina y España tras el rechazo de varias propuestas de la UEFA

El enfrentamiento de la Finalissima entre España y Argentina estaba previsto inicialmente para el 27 de marzo en Catar. Sin embargo, cuestiones geopolíticas han obligado a trasladar el partido fuera de Oriente Medio, lo que ha dado lugar a una búsqueda frenética de una nueva sede para este prestigioso encuentro. «Tras numerosas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se anuncia hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse como se esperaba en Catar el 27 de marzo», confirmó un comunicado.

La UEFA expresó su gran frustración por este giro de los acontecimientos, señalando la oportunidad perdida de celebrar un espectáculo de talla mundial. Añadieron: «Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia».