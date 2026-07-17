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¿Se beneficiaría Enzo Maresca de la deducción de puntos del Manchester City? Joleon Lescott explica por qué el sucesor de Pep Guardiola no buscará ayuda en la sanción por el FFP
Guardiola se marchó tras 10 años y 20 títulos
Maresca, que ya trabajó con Guardiola en el Etihad Stadium, regresa a un entorno familiar. Assume el difícil reto de suceder a uno de los entrenadores más brillantes de la historia.
Su predecesor pasó diez años memorables en Mánchester, ganó veinte trofeos y deja un vacío enorme en el banquillo. Emular a uno de los grandes de la era moderna parece casi imposible.
El exentrenador del Leicester y del Chelsea, que ya saboreó títulos en la Conference League y en el Mundial de Clubes de la FIFA, se siente preparado para el desafío. Aun así, aguarda para saber si el City empezará la temporada 2026-27 en igualdad de condiciones con sus rivales nacionales.
La larga saga del FFP, con al menos 115 cargos, podría resolverse pronto con un veredicto que podría incluir desde prohibiciones de fichajes hasta multas millonarias o incluso el descenso de categoría.
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¿Sufrirá el Manchester City una deducción de puntos por el FFP?
El City podría sufrir una deducción de puntos, lo que definiría si aún se le ve como candidato al título. ¿Reducir las expectativas ayudaría a Maresca a asentarse?
Al preguntarle, Lescott, exdefensa ciudadano, declaró a GOAL: «No sé cómo evolucionará la situación. Estoy seguro de que el club no quiere eso. Él tampoco. Nadie lo quiere.
No ha llegado al City para no ganar títulos ni para no pelear por la cima. En cuanto a una posible deducción de puntos, espero que sea mínima, si es que se produce. No hay indicios de que vaya a ocurrir pronto, así que el club se prepara para ganar la liga y todas las competiciones esta temporada».
Lecciones aprendidas de Ferguson y Wenger
El City sabe que reemplazar a un técnico emblemático es difícil: el United y el Arsenal ya lo padecieron con Ferguson y Wenger.
Interpelado sobre si en el Etihad hay temor a repetir esos errores, dado que Maresca trabaja bajo una sombra considerable, Lescott —que ganó dos Premier con el City— añadió: «Los clubes son distintos. El fútbol ha cambiado mucho; no es solo el caso del City y el United, también el Arsenal vive algo similar. El City lo entiende y la mayoría de los equipos han aprendido de la transición del United.
«Creo que dependían mucho de Sir Alex, con razón, porque tuvo mucho éxito, y el club no ha dejado que Pep controle todos los aspectos del club. Él controla muchas áreas y opina en varios asuntos, pero hay temas en los que el club no le incluye, porque ya se preparaba para la era pos-Pep.
Siempre iba a llegar el día en que él dejara de ser el entrenador, así que estoy convencido de que están en una mejor posición para llevar a cabo esta transición.
¿Garantiza eso el título? No hay certezas. Para mí el Arsenal parte con ventaja: mantiene la misma plantilla, el técnico lleva tiempo y ya conoce la Champions.
Liverpool y Chelsea acaban de cambiar de técnico, y Manchester United regresa a la Champions, así que tienen más variables que gestionar. Por eso creo que, de todos los favoritos, el Arsenal parte con ventaja».
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Calendario del Manchester City 2026-27: El inicio de la etapa de Maresca
El mandato de Maresca arranca con varios amistosos de pretemporada que culminarán con la Community Shield ante el Arsenal el 16 de agosto. Una semana después debutará en la Premier League recibiendo al Bournemouth.
Queda por ver cómo se desarrollará esta nueva era en la mitad azul de Mánchester, y si la supuesta mala gestión financiera del pasado obligará a Maresca a ir a la zaga en el presente.
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