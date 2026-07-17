¿Se beneficiaría Enzo Maresca de la deducción de puntos del Manchester City? Joleon Lescott explica por qué el sucesor de Pep Guardiola no buscará ayuda en la sanción por el FFP

Maresca, que ya trabajó con Guardiola en el Etihad Stadium, regresa a un entorno familiar. Assume el difícil reto de suceder a uno de los entrenadores más brillantes de la historia.

Su predecesor pasó diez años memorables en Mánchester, ganó veinte trofeos y deja un vacío enorme en el banquillo. Emular a uno de los grandes de la era moderna parece casi imposible.

El exentrenador del Leicester y del Chelsea, que ya saboreó títulos en la Conference League y en el Mundial de Clubes de la FIFA, se siente preparado para el desafío. Aun así, aguarda para saber si el City empezará la temporada 2026-27 en igualdad de condiciones con sus rivales nacionales.

La larga saga del FFP, con al menos 115 cargos, podría resolverse pronto con un veredicto que podría incluir desde prohibiciones de fichajes hasta multas millonarias o incluso el descenso de categoría.