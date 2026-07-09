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Lionel MessiGetty Images

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¿Se ayudó a Lionel Messi a ganar? El jefe de árbitros, Collina, condena las graves acusaciones tras el drama del Mundial

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Argentina vs Egipto
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Pierluigi Collina, responsable de árbitros de la FIFA, rechazó las especulaciones egipcias sobre un trato de favor a Lionel Messi en el Mundial.

«Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte», afirma el italiano en la web de la federación mundial, sin mencionar ningún caso concreto. Sin embargo, Collina añadió: «Nadie puede afirmar que las decisiones arbitrales puedan verse influidas por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA».

  • La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja oficial tras la eliminación en octavos de final ante Argentina (2-3) y pidió la expulsión del Mundial del árbitro francés François Letexier. El seleccionador, Hossam Hassan, sugirió que se quería mantener en la competición al campeón y, en particular, a Messi.

    Collina lo rechazó de forma contundente: «Las críticas públicas pueden provocar amenazas contra los árbitros y sus familias; eso no está bien».

    Los egipcios alegaron que, antes del gol de la victoria de Argentina marcado por Enzo Fernández (90'+2), hubo una falta en el área argentina que debió ser penalti, y que se les anuló injustamente un tanto de Mostafa Ziko (58').

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  • Panel Discussion with Pierluigi Colina and Johannes Holzmüller at The REACHGetty Images Sport

    ¿Lionel Messi y Argentina se han visto favorecidos por el equipo arbitral? «Una falta es una falta»

    Collina afirmó que ambas decisiones fueron correctas. Antes del gol anulado, Marwan Attia pisó el pie de Lisandro Martínez: «Una falta es una falta», sentenció. En cambio, el contacto previo al gol de la victoria fue considerado normal por el VAR.

    En general, se revisa la fase de ataque de cada gol. «Si el VAR detecta una falta que considera determinante para el gol, recomienda revisar la jugada en la banda. No hay un límite fijo de distancia o tiempo», concluye Collina.

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