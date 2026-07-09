La Federación Egipcia de Fútbol presentó una queja oficial tras la eliminación en octavos de final ante Argentina (2-3) y pidió la expulsión del Mundial del árbitro francés François Letexier. El seleccionador, Hossam Hassan, sugirió que se quería mantener en la competición al campeón y, en particular, a Messi.

Collina lo rechazó de forma contundente: «Las críticas públicas pueden provocar amenazas contra los árbitros y sus familias; eso no está bien».

Los egipcios alegaron que, antes del gol de la victoria de Argentina marcado por Enzo Fernández (90'+2), hubo una falta en el área argentina que debió ser penalti, y que se les anuló injustamente un tanto de Mostafa Ziko (58').