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¿Se avecina una operación? Preocupación en el Arsenal tras la baja de William Saliba para la semifinal del Mundial de Francia contra España por una lesión crónica
Saliba tuvo que abandonar el terreno de juego ante España
Saliba se desplomó en el campo sin presión rival durante la semifinal del Mundial entre Francia y España. El defensa sacó el balón y fue reemplazado por Maxence Lacroix. España ganó 2-0 y avanza a la final contra el ganador de Inglaterra-Argentina.
Según el Daily Mail, el jugador dijo a sus compañeros: «Se me ha ido la espalda». El incidente agrava los temores sobre su estado físico, pues L'Équipe informa que podría necesitar cirugía. El Arsenal sigue de cerca la situación de cara a agosto.
- AFP
Jugar a pesar del dolor
El Arsenal ha visto cómo Saliba alcanzaba su partido 50 con el club, incluidos los 120 minutos de la final de la Liga de Campeones que perdieron. El defensa admite llevar meses con un problema de espalda.
En la fase de grupos del Mundial, admitió: «Llevo varios meses con molestias leves. He soportado el dolor por la Liga de Campeones y la Premier League, pero el cuerpo técnico lo gestiona bien. El Mundial es cada cuatro años, así que hay que aguantar. No estoy al 100 %, como muchos, pero no hay excusas».
Deschamps desmintió los temores previos.
Antes del torneo en Norteamérica, se dudaba de que Saliba llegara a la convocatoria. El seleccionador francés, Didier Deschamps, restó importancia a las dudas sobre su estado físico al afirmar: «Está aquí, todo va bien». Pese a ello, el defensa mostró dificultades físicas: fue titular en los dos primeros partidos, descansó en el tercero y regresó en las eliminatorias. Su desmayo durante la derrota 2-0 ante España indica que forzar con dolor le pasó factura, y ahora Francia y Arsenal esperan su recuperación.
- Getty Images Sport
¿Qué pasará ahora con el Arsenal y Saliba?
El Arsenal aguarda con interés los resultados de los exámenes médicos de Saliba tras su regreso a Londres. Si se confirma la cirugía, el club afrontará una crisis defensiva. Casi seguro se perderá el Community Shield del 16 de agosto y deberá apresurarse para estar en los primeros partidos de la Premier League.
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