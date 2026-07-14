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Moataz Elgammal

Traducido por

¿Se avecina una operación? Preocupación en el Arsenal tras la baja de William Saliba para la semifinal del Mundial de Francia contra España por una lesión crónica

W. Saliba
Francia
World Cup
Arsenal
Francia vs España
España

El defensa del Arsenal y de Francia, William Saliba, tuvo que dejar el campo en la semifinal del Mundial contra España por una lesión de espalda. Francia perdió 2-0 y quedó eliminada. Saliba arrastra este problema desde hace meses, y su salida repentina ha despertado el temor de que necesite cirugía antes de la próxima temporada.

  • Saliba tuvo que abandonar el terreno de juego ante España

    Saliba se desplomó en el campo sin presión rival durante la semifinal del Mundial entre Francia y España. El defensa sacó el balón y fue reemplazado por Maxence Lacroix. España ganó 2-0 y avanza a la final contra el ganador de Inglaterra-Argentina.

    Según el Daily Mail, el jugador dijo a sus compañeros: «Se me ha ido la espalda». El incidente agrava los temores sobre su estado físico, pues L'Équipe informa que podría necesitar cirugía. El Arsenal sigue de cerca la situación de cara a agosto.

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    Jugar a pesar del dolor

    El Arsenal ha visto cómo Saliba alcanzaba su partido 50 con el club, incluidos los 120 minutos de la final de la Liga de Campeones que perdieron. El defensa admite llevar meses con un problema de espalda.

    En la fase de grupos del Mundial, admitió: «Llevo varios meses con molestias leves. He soportado el dolor por la Liga de Campeones y la Premier League, pero el cuerpo técnico lo gestiona bien. El Mundial es cada cuatro años, así que hay que aguantar. No estoy al 100 %, como muchos, pero no hay excusas».

  • Deschamps desmintió los temores previos.

    Antes del torneo en Norteamérica, se dudaba de que Saliba llegara a la convocatoria. El seleccionador francés, Didier Deschamps, restó importancia a las dudas sobre su estado físico al afirmar: «Está aquí, todo va bien». Pese a ello, el defensa mostró dificultades físicas: fue titular en los dos primeros partidos, descansó en el tercero y regresó en las eliminatorias. Su desmayo durante la derrota 2-0 ante España indica que forzar con dolor le pasó factura, y ahora Francia y Arsenal esperan su recuperación.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué pasará ahora con el Arsenal y Saliba?

    El Arsenal aguarda con interés los resultados de los exámenes médicos de Saliba tras su regreso a Londres. Si se confirma la cirugía, el club afrontará una crisis defensiva. Casi seguro se perderá el Community Shield del 16 de agosto y deberá apresurarse para estar en los primeros partidos de la Premier League.