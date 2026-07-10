¿Se avecina una oferta por Julián Álvarez? El Barcelona solicita un préstamo de 210 millones de euros para cerrar tres fichajes de verano

El Barcelona planea invertir fuerte en el mercado de verano para reforzar la plantilla de Flick. El club cree que necesita más fichajes para pelear por los títulos y recortar la distancia con los mejores equipos europeos, sobre todo en la Liga de Campeones.

Para financiarlo, el Barça ha solicitado una línea de crédito de 210 millones de euros, según *Marca*, respaldada por los ingresos previstos para la próxima temporada. El club aún sufre falta de liquidez y debe cumplir la regla de gasto 1:1 de La Liga para inscribir a los nuevos fichajes. Esta financiación le permitiría actuar rápido en el mercado sin esperar a vender jugadores.



