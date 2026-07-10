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Yosua Arya

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¿Se avecina una oferta por Julián Álvarez? El Barcelona solicita un préstamo de 210 millones de euros para cerrar tres fichajes de verano

Fichajes
Barcelona
Julián Álvarez
Primera División
João Cancelo
K. Adeyemi

El Barcelona ha solicitado una línea de crédito de 210 millones de euros para reforzar la plantilla bajo la dirección de Hansi Flick. Este dinero se usará para fichar a Julián Álvarez, João Cancelo y Karim Adeyemi, y para cubrir los gastos diarios del club.

  • El Barcelona se prepara para una importante inversión este verano

    El Barcelona planea invertir fuerte en el mercado de verano para reforzar la plantilla de Flick. El club cree que necesita más fichajes para pelear por los títulos y recortar la distancia con los mejores equipos europeos, sobre todo en la Liga de Campeones.

    Para financiarlo, el Barça ha solicitado una línea de crédito de 210 millones de euros, según *Marca*, respaldada por los ingresos previstos para la próxima temporada. El club aún sufre falta de liquidez y debe cumplir la regla de gasto 1:1 de La Liga para inscribir a los nuevos fichajes. Esta financiación le permitiría actuar rápido en el mercado sin esperar a vender jugadores.


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    El Barcelona esboza sus prioridades en el mercado de fichajes

    El Barcelona prioriza el fichaje del delantero del Atlético de Madrid Álvarez, visto como una futura estrella capaz de liderar el ataque y suceder a Robert Lewandowski, quien se marchó al Chicago Fire. El club aún no ha formalizado la oferta y planea negociar tras el Mundial.

    Además, sigue la pista de Cancelo y Adeyemi: este último podría cerrarse pronto, mientras que el fichaje definitivo de Cancelo se retrasa por cuestiones fiscales.

  • El préstamo financia fichajes y el funcionamiento del club.

    La mayoría del préstamo de 210 millones de euros se usará para fichajes, pero parte se destinará a salarios y gastos operativos. Así, el Barça busca mantener la estabilidad financiera y reforzar su plantilla. Ya demostró su intención fichando a Anthony Gordon por 70 millones de euros, más 10 millones en variables.

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  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Ahora el foco está en cerrar acuerdos clave.

    Con Gordon ya fichado, el Barcelona busca ahora a Álvarez, Adeyemi y Cancelo. El periodo tras el Mundial será clave para cerrar cesiones y refuerzos. Si todo sale bien, Flick tendrá una plantilla más amplia y experta para seguir peleando por los títulos.

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