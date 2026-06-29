Se avecina una gran polémica por un traspaso: Yan Diomande contradice públicamente al RB Leipzig

La pugna por Yan Diomande, joven estrella de la Bundesliga, se intensifica. El lunes en Dallas, el jugador de 19 años del RB Leipzig reconoció: «Supongo que me iré. Mi agente se encargará del resto».

Sin embargo, el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, descartó el lunes cualquier traspaso este verano.

«Nuestra intención clara es que Yan Diomande juegue el año que viene en el RB Leipzig. Y no vamos a cambiar de opinión al respecto», declaró al diario *Bild*. Llegará el momento de permitir que el jugador dé el siguiente paso, «pero no este año».



