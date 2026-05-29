¿Se avecina una gran ola de fichajes para Michael Carrick? El Manchester United recibe un importante impulso financiero justo a tiempo para el mercado de fichajes de verano

El United ha devuelto 110 millones de libras de su línea de crédito en seis semanas, según el Manchester Evening News. Documentos financieros confirman pagos de 50 millones el 22 de abril, 20 millones el 18 de mayo y 40 millones el 27 de mayo.

Así, quedan unos 250 millones disponibles en la línea de crédito, lo que otorga mayor flexibilidad en el mercado. Sumando ingresos mejorados y ahorros por recortes de gastos, el United podría tener cerca de 300 millones para fichajes este verano. Es otro paso adelante bajo la dirección de Sir Jim Ratcliffe, quien prioriza la reestructuración del club desde que asumió su control.