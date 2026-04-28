¿Se avecina un regreso espectacular de José Mourinho? Parece que el Real Madrid prepara una gran sorpresa con su entrenador

Pese a que no todos en el club respaldan el deseo de Pérez, el portugués de 63 años es ahora el principal candidato a suceder a Álvaro Arbeloa, cuya salida parece segura. Hace días, el diario Record informó que Pérez se reuniría con Mourinho.

Mourinho, vinculado al Benfica hasta 2025, dejó en el aire su futuro más allá de esta temporada: «No puedo decirlo. ¿Cómo confirmar algo así? No depende solo de mí».

Y añadió: «Un entrenador forma parte de la estructura de un club. Al igual que cualquier otro empleado o un periodista en una redacción. Usted es periodista en A Bola. ¿Puede garantizar que seguirá allí dentro de diez años? Quizá quiera hacerlo. Pero no puede». La conclusión de Mourinho: «Por supuesto, no puedo garantizar nada».

Según The Athletic, su contrato hasta 2027 incluye una cláusula de rescisión de tres millones de euros, cantidad que el Real Madrid podría pagar sin dificultad.