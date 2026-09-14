Según The Athletic, el Crystal Palace está trabajando de forma proactiva para asegurar el futuro a largo plazo de Henderson, y el club ya ha entablado conversaciones formales sobre una ampliación de contrato. Henderson, que llegó procedente del Manchester United en una operación valorada en aproximadamente 20 millones de libras en 2023, tiene actualmente dos años restantes de su acuerdo original de cinco años.

El guardameta, de 29 años, ha experimentado un ascenso significativo en su estatus desde su llegada a la capital, con 119 apariciones en todas las competiciones y 38 porterías a cero. Tras superar con éxito un periodo inicial de competencia para convertirse en el indiscutible número uno bajo palos, su consolidación como portero principal del club acabó provocando la salida de Sam Johnstone, que se marchó al Wolverhampton Wanderers en una operación de 10 millones de libras hace dos años.