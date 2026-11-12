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Josh King England 2026Getty
Chris Burton
Traducido por

Se avecina un «gran traspaso» para Josh King, debutante con Inglaterra, «más pronto que tarde»: Darren Bent explica en qué puede seguir mejorando el «talento especial» del Fulham

J. King
Inglaterra
Premier League
Fulham
Arsenal
Liverpool
Inglaterra vs Croacia
UEFA Nations League A

Josh King ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Inglaterra y Darren Bent ha asegurado a GOAL que el «especial» mediapunta de 19 años protagonizará un «gran traspaso» «más pronto que tarde». El talentoso joven ya ha irrumpido con fuerza en la Premier League con el Fulham y ha despertado el interés del Arsenal y el Liverpool. Además, se considera que aún tiene mucho potencial por desarrollar, especialmente en su participación en los goles.

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  • Una promesa adolescente hace que jugar al fútbol parezca fácil

    King, natural del oeste de Londres, se formó en la cantera del Fulham, a la que llegó con ocho años. Debutó en competición oficial en agosto de 2024 y ya suma 57 partidos con el club.

    La experiencia le ha aportado más madurez y confianza. El ágil joven se ha hecho conocido por su disposición a recibir el balón en espacios reducidos y abrirse paso incluso ante las defensas más cerradas.

    Se mueve con soltura sobre el terreno de juego y King consigue que el fútbol parezca fácil en ocasiones, sin perder casi nunca la calma. Desde hace tiempo se le considera uno de los talentos más prometedores y su notable evolución se está acelerando ahora en el ámbito internacional.

  • Josh King Fulham 2026-27Getty

    King espera debutar con la selección absoluta de Inglaterra

    King, que ha representado a Inglaterra en todas las categorías, desde la sub-15 hasta la sub-21, espera debutar con Inglaterra ante Croacia o España en la Liga de Naciones de la UEFA, después de haber sido convocado por primera vez por Thomas Tuchel.

    Demostrar su valía al máximo nivel hará que su cotización siga subiendo, y Craven Cottage ya atrae miradas de admiración desde lejos. Se considera que es solo cuestión de tiempo que llegue una oferta de traspaso de gran magnitud, dado que todos los equipos buscan creatividad capaz de cambiar partidos.

  • ¿Está King destinado a dejar el Fulham en un futuro próximo?

    Preguntado por la convocatoria de King con Inglaterra y por si sus días en el Fulham podrían estar contados, Bent, exdelantero del Fulham y de Inglaterra, que habló en colaboración con MrQ Live Casino, declaró a GOAL: «Creo que ese gran traspaso podría llegar más pronto que tarde, porque ha irrumpido con fuerza.

    »Es fantástico por todo lo que puede hacer. La única crítica que probablemente se le puede hacer tiene que ver con sus cifras. ¿Puede mejorar un poco sus números de goles y asistencias? Pero, aparte de eso, es un talento especial.

    »Puede superar rivales. Puede crear juego. Además, se siente cómodo recibiendo el balón en cualquier situación. Rompe líneas con un pase y también cuando avanza con el balón, regateando. Me gusta mucho y va a seguir mejorando.

    »Por desgracia para el Fulham, parece que va a perder a un talento verdaderamente excepcional. Pero me alegra verlo en la convocatoria de Inglaterra y se lo merece plenamente, porque ha jugado así de bien».

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  • Josh King England 2026Getty

    Un joven trabaja junto a Bellingham y compañía

    Como ha apuntado Bent, hay aspectos del juego de King que pueden mejorar. Aunque su calidad con el balón está fuera de toda duda, a veces podría sacarle más partido. A los jugadores de su perfil se les juzga por su eficacia en los últimos metros.

    Hasta ahora solo ha marcado cuatro goles con el Fulham. La temporada pasada dio apenas dos asistencias y lleva la misma cifra en la 2026-27. Está claro que necesita que alguien aproveche las ocasiones que genera, pero también puede crear más.

    Trabajar con las estrellas de la selección de Inglaterra debería ayudar a King a mejorar aún más, ya que se entrena junto a jugadores como Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze y Morgan Gibbs-White. Cole Palmer y Phil Foden aumentan la competencia en la posición de mediapunta, por lo que deberá mantener su nivel para seguir sumando internacionalidades y labrarse un futuro en un club de mayor nivel.

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