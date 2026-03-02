Getty Images
¿Se avecina un gran cambio en las reglas? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiere que se expulse a los jugadores que se tapen la boca tras la polémica por el racismo contra Vinicius Junior
El punto álgido que desencadenó la respuesta de la FIFA
El catalizador de este posible cambio en las reglas fue un desagradable incidente ocurrido durante el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica. Gianluca Prestianni supuestamente profirió un insulto racista hacia Vinicius Junior, pero las palabras exactas que utilizó siguen siendo objeto de intenso debate, ya que el argentino se tapó la boca con la camiseta. Poco después del partido, la estrella brasileña emitió un comunicado en el que calificaba de «cobardes» a sus agresores por esconderse detrás de sus camisetas.
Infantino impulsa la «presunción de culpabilidad»
En declaraciones a Sky News,el presidente de la FIFA dejó clara su postura al respecto: «Si un jugador se tapa la boca y dice algo que tiene connotaciones racistas, es obvio que debe ser expulsado. Hay que suponer que ha dicho algo que no debía decir, ya que, de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca. Hay situaciones que no previmos. Por supuesto, cuando se trata de un caso disciplinario, hay que analizar la situación, hay que tener pruebas, pero no podemos conformarnos con eso en el futuro».
Infantino justificó aún más su postura firme cuestionando los motivos de cualquiera que oculte sus palabras en el campo. «Simplemente no entiendo que, si no tienes nada que ocultar, no te tapes la boca cuando dices algo. Así de sencillo. Y estas son medidas que podemos tomar y que debemos tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo. Tenemos que actuar y ser decisivos, y tiene que tener un efecto disuasorio. Quizás también deberíamos pensar no solo en castigar, sino también en permitir de alguna manera, cambiar nuestra cultura, permitir que los jugadores o quienquiera que haga algo se disculpe», añadió, sugiriendo un camino hacia la redención a través del arrepentimiento.
La IFAB anuncia una consulta sobre el hábito de cubrirse la boca
La Junta Internacional de Fútbol Asociación (IFAB) ha confirmado que está escuchando las preocupaciones del presidente. Tras su Asamblea General Anual, los legisladores anunciaron una consulta formal sobre medidas para combatir la discriminación, centrándose específicamente en la costumbre de cubrirse la boca, que se ha vuelto común entre los futbolistas modernos. Cualquier cambio en las reglas del juego probablemente se ratificaría y aplicaría a tiempo para la Copa del Mundo de 2026, lo que supondría un cambio significativo en la forma en que los árbitros supervisan el diálogo en el campo.
Infantino sigue insistiendo en que el fútbol debe liderar el cambio social en lugar de utilizar los problemas sociales como excusa para la inacción. Añadió: «Puedes hacer cosas que no quieres hacer en un momento de ira [y] disculparte, y entonces la sanción tiene que ser diferente, dar un paso más, y quizá deberíamos pensar en algo así también. Tenemos que acabar con el racismo. No podemos conformarnos con decir "bueno, es un problema de la sociedad, así que no podemos hacer nada al respecto, salvo lo que ya estamos haciendo"».
Mourinho hace hincapié en la «presunción de inocencia».
Las acusaciones provocaron comentarios por parte del entrenador del Benfica, José Mourinho, quien inicialmente recibió críticas por sugerir que Vinicius había incitado al público con sus celebraciones tras marcar un gol. Durante una reciente rueda de prensa, Mourinho aclaró su postura, prometiendo graves consecuencias para Prestianni si se demuestran las acusaciones, al tiempo que enfatizó la importancia de seguir el debido proceso.
«No soy abogado, pero tampoco soy ignorante. ¿Es la presunción de inocencia un derecho humano o no?», declaró Mourinho. «Si el jugador es realmente culpable, nunca volveré a mirarlo como antes, y para mí se habrá acabado. Pero tengo que poner muchos "si" delante».
