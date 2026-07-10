¡Se avecina un fichaje sensacional! El FC Bayern Múnich habría encontrado destino para João Palhinha

El fichaje sería muy sonado, pues Palhinha se formó en el Sporting, rival local del Benfica, y allí jugó 95 partidos oficiales. Antes de un partido de la Liga de Campeones entre el Bayern y el Benfica en otoño de 2024, lo llamó un «partido especial» y reveló que, pese a su pasado en el Sporting, su familia es más bien del Benfica.

El jugador se mostraría dispuesto a fichar por el equipo rojo de Lisboa, donde se reencontraría con el entrenador Marco Silva, con quien ya trabajó en el Fulham antes de su llegada al Bayern.