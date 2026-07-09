¡Se avecina un fichaje espectacular! El FC Barcelona quiere fichar a Karim Adeyemi del BVB

Según la información, el Barça es el único club por el que el jugador de 24 años estaría dispuesto a dejar el BVB este verano. Las negociaciones entre ambos clubes continúan, y los catalanes esperan una respuesta del Dortmund. Según «Marca», Adeyemi ya tiene un acuerdo con los blaugranas sobre todas las condiciones del contrato. Se dice que el BVB pide unos 50 millones de euros por el futbolista.

Bild califica de «condenadas al fracaso» las conversaciones para extender el contrato más allá de 2027, pues «un abismo separa» a club y jugador, representado ahora por Jorge Mendes. Adeyemi cobra unos 6,5 millones al año y pedía más de diez millones y una cláusula de rescisión.

Peticiones que los directivos del BVB, al parecer, no estaban dispuestos a cumplir en su totalidad, sobre todo por las evidentes fluctuaciones en su rendimiento. Según un informe reciente del Ruhr Nachrichten, en las últimas semanas se habría producido «malestar» entre los responsables del BVB, ya que las negociaciones con Adeyemi se han estancado.