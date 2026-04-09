¿Se avecina un fichaje espectacular? Al parecer, ya hay decisión sobre Niclas Füllkrug y el AC Milan

Sin embargo, parece que el internacional alemán tampoco tiene futuro en el West Ham, que lucha por no descender. Desde su llegada en 2024, procedente del BVB, solo ha jugado 29 partidos en la Premier League, en parte por lesiones, y ha sumado tres goles y dos asistencias.

En el Milan esperaba relanzarse y asegurar su plaza en el Mundial, pero tampoco en Italia le va del todo bien: Massimiliano Allegri suele usarlo como suplente, aunque en las dos últimas jornadas fue titular.

Solo ha marcado un gol, demasiado poco para convencer a Julian Nagelsmann, quien no lo convocó para los últimos amistosos previos al Mundial. Así, su presencia en la Copa está en peligro. Su último partido internacional fue en verano de 2025, en el tercer puesto de la Liga de Naciones contra Francia.