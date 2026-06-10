Se avecina un escándalo en el Mundial: un participante amenaza a la FIFA con suspender los partidos

Estados Unidos retiró a Irán, con poca antelación, las entradas asignadas para los partidos de la fase de grupos. Así lo informó la Federación Nacional de Fútbol el martes. Según un comunicado de la Federación Iraní de Fútbol, con esta medida Estados Unidos pretendería «impedir la presencia de aficionados iraníes en los estadios».

Según las normas de la FIFA, le correspondía el 8 % de las entradas para cada partido. Tras recibir su cupo, Irán ya había iniciado la venta de boletos para los encuentros contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, todos en Estados Unidos.

Sin embargo, se retiraron las asignaciones concedidas a la Federación Iraní de Fútbol y, en las circunstancias actuales, la Federación no puede poner a disposición de los aficionados de la selección nacional ni una sola entrada», indicó el comunicado. La Federación consideró la medida «contraria al espíritu de las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes».