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¡Se avecina un castigo! El Manchester United se dispone a sancionar a Lisandro Martinez por su brutal ataque a la cúpula del club tras la derrota ante el Atlético de Madrid
Afrontar las consecuencias
El central de 28 años causó una gran conmoción tras la derrota del United por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes. En declaraciones a los medios de comunicación en el estadio, el internacional argentino responsabilizó directamente a la directiva de los problemas que atraviesa el club y señaló en particular al director deportivo Jason Wilcox.
Las sorprendentes declaraciones de Martinez dejaron al descubierto su profunda frustración con los últimos fichajes del United. Pese a las llegadas de Youri Tielemans, Andrey Santos y Carlos Baleba por un total de 155 millones de libras, el defensa considera que a la plantilla le sigue faltando calidad de primer nivel para competir al más alto nivel.
Según se informa, el hecho de que expresara públicamente sus quejas ha enfurecido a la cúpula de Old Trafford. Con el entrenador Michael Carrick ya sometido a una enorme presión tras un pésimo inicio de campaña, la decisión del defensa de desmarcarse públicamente ha sumido al club en una crisis aún mayor.
- AFP
La sanción disciplinaria es «inevitable»
Los directivos del Manchester United se preparan para tomar medidas contundentes contra el defensa, que no se mordió la lengua. Según informa The Athletic, fuentes del club consideran inevitable imponerle una multa cuantiosa por su conducta tras el partido.
La decisión del defensa de reafirmarse en sus críticas durante varias entrevistas televisivas ha dejado al club con poco margen de maniobra. También se estudia seriamente apartarlo del once titular por motivos disciplinarios, por lo que podría comenzar en el banquillo los próximos partidos del Manchester United en competiciones nacionales.
Esta grave infracción del protocolo parece haber truncado las perspectivas de Martinez a largo plazo en Manchester. The Athletic señaló que las posibilidades de que el defensa firme una renovación más allá de 2027, cuando vence su contrato actual, son ahora prácticamente nulas. Su salida, que tendría una gran repercusión, parece cada vez más probable, ya sea mediante una venta en verano para recaudar fondos o, más adelante, como agente libre.
Una junta directiva en el punto de mira
Aunque está previsto que Martinez reciba una sanción económica, su estallido pone de manifiesto un auténtico malestar interno con la gestión de Wilcox. El director deportivo ha estado al frente durante una etapa complicada, tras haberse enfrentado al exentrenador Ruben Amorim antes de su repentina destitución.
El fracaso del Manchester United a la hora de fichar a varios de sus principales objetivos, unido a su decisión de no incorporar a un nuevo delantero para apoyar a Benjamin Sesko, propenso a las lesiones, ha dejado a la plantilla visiblemente descompensada. Rivales como el Manchester City, el Arsenal y el Chelsea gastaron más que el Manchester United en el último mercado, lo que ha alimentado el descontento en el vestuario.
La situación contractual de Martinez añade aún más incertidumbre. Aunque el club tiene una opción para ampliar su contrato hasta 2028, su deteriorada relación con altos cargos hace que la etapa del argentino en la Premier League pueda estar acercándose a un final turbulento.
- Getty Images Sport
Un viaje crucial a Yorkshire
El Manchester United debe centrarse de nuevo rápidamente en la competición, ya que el domingo visitará en Elland Road a su acérrimo rival, el Leeds United. Carrick necesita desesperadamente una victoria para aliviar el creciente escrutinio sobre su continuidad en el cargo, mientras entrenadores de renombre como Eddie Howe y Antonio Conte ya suenan para ocupar el banquillo de Old Trafford.
Está por ver si Martinez quedará fuera de la convocatoria para este decisivo partido de la Premier League. En cualquier caso, Carrick necesita una victoria en la competición nacional si quiere calmar la tormenta que atraviesa el club.
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