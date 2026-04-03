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¿Se avecina otra sanción para el Chelsea? Moisés Caicedo habla sobre un posible fichaje por el Real Madrid tras la sanción impuesta a Enzo Fernández por comentarios similares
Caicedo deja la puerta abierta
En una entrevista con AS, se le preguntó directamente a Caicedo si se «imaginaba con la camiseta blanca» en el Bernabéu. Aunque el centrocampista ecuatoriano sigue siendo un pilar fundamental del proyecto del Stamford Bridge, su respuesta dio a entender que no descarta fichar por el equipo de la capital española en una etapa posterior de su carrera.
Según se informa, Caicedo respondió sonriendo: «En el fútbol nunca se sabe, ¿no crees? Ahora tengo contrato con el Chelsea. La verdad es que, sinceramente, no he pensado en otro club, en dejar Londres, pero bueno, al final, en el fútbol nunca se sabe. Lo único que quiero es disfrutar. Tengo contrato y quiero seguir jugando mientras Dios me lo permita. Después de eso, ya veremos qué pasa. Tengo contrato, pero ya veremos qué nos depara el futuro. A ver qué sorpresas nos esperan.
«El Chelsea es un gran club. Me han ayudado mucho desde que llegué. Quiero devolverles el favor, demostrarlo en cada partido, mientras esté allí. Y bueno, el tiempo lo dirá».
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El precedente Fernández
El momento en que Caicedo ha hecho estas declaraciones resulta especialmente delicado, dadas las recientes medidas disciplinarias internas adoptadas contra Fernández. El argentino, ganador de la Copa del Mundo, fue sancionado por el club tras hablar también de la posibilidad de fichar por el Real Madrid, algo que los responsables del Chelsea consideraron una violación de la cultura interna que se está instaurando bajo el actual régimen.
El entrenador Liam Rosenior confirmó que Fernández quedaría fuera de las convocatorias para los dos próximos partidos como consecuencia de su coqueteo público con el gigante de La Liga. La decisión supone un cambio significativo en la postura intransigente del Chelsea hacia los jugadores que expresan su deseo de jugar en otros equipos mientras tienen contratos a largo plazo con el club.
Rosenior explica su postura firme
Al hablar de la situación de Fernández, Rosenior dejó claro por qué había que marcar un límite. «Hemos hablado con Enzo hace una hora. Como club de fútbol, y yo como parte de ese proceso, hemos tomado una decisión. No estará disponible para el partido de mañana ni para el del domingo contra el Manchester City», explicó el entrenador durante su rueda de prensa.
Rosenior continuó: «Creo que para Enzo es decepcionante hablar de esa manera. Lo que diré sobre Enzo es que, en cuanto a su carácter, como persona, no tengo nada malo que decir de él. Pero creo que se traspasó una línea en lo que respecta a nuestra cultura y a lo que queremos construir. Así que tuvimos que imponer una sanción y esa fue la decisión que tomamos».
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Últimas noticias sobre la disponibilidad de los jugadores del Chelsea
Más allá de los problemas disciplinarios que rodean a la pareja de centrocampistas, Rosenior ofreció información actualizada sobre el estado físico de otras estrellas del primer equipo de cara a una serie de partidos cruciales. Aunque Marc Cucurella también tuvo que responder a preguntas sobre sus recientes comentarios, en los que sugería que el exentrenador Enzo Maresca no debería haber dejado el club —y que le resultaría difícil rechazar un regreso al Barcelona—, se espera que, a diferencia de Fernández, siga estando disponible para la convocatoria.
En cuanto a las lesiones, las noticias fueron dispares para la afición de los Blues de cara al partido de la FA Cup del sábado contra el Port Vale. Rosenior dijo: «[Reece James] está progresando muy bien, pero aún no está listo. Trevoh [Chalobah] también está progresando muy, muy bien. Levi [Colwill], es estupendo tenerlo de vuelta en los entrenamientos a pleno rendimiento, pero aún le quedan unas semanas más. Tiene que cumplir con los requisitos. Pero no, tenemos un grupo bastante fresco. Estevao y Jamie Gittens están de vuelta, lo cual es muy positivo de cara a esta racha».