Alemania llegaba tercera del Grupo 2 tras perder 2-1 ante Argelia en su debut. Necesitaba ganar y se adelantó en el minuto 10 con gol de Horst Hrubesch.

Sin embargo, Austria, que había ganado sus dos primeros partidos, sabía que le bastaba no perder por tres o más goles para mantener el segundo puesto por diferencia de goles, ya que Argelia, tras jugar el día anterior contra Chile, ya no podía superarla.

Sin incentivo para empatar y eliminar a su vecina Alemania Occidental, Austria renunció a atacar en los últimos minutos. El público, al percatarse del pacto, quemó billetes y coreó: «¡Es un amaño!».

El comentarista austriaco Robert Seeger pidió apagar la tele, y su colega alemán, Eberhard Stanjek, calló. El exinternacional Willi Schulz llamó «gánsteres» a los 22 jugadores, y al día siguiente El Comercio de Gijón publicó la crónica en su sección de sucesos.

La Federación Argelina solicitó una investigación, pero la FIFA no encontró irregularidades y, a raíz del escándalo, modificó las normas. Desde 1982, los dos últimos partidos de cada grupo se juegan el mismo día y a la misma hora. Por eso sorprende que la FIFA haya abierto la puerta a una repetición de «La vergüenza de Gijón» en el Mundial de 2026.



