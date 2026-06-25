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World Cup farcical format GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿Se avecina la «vergüenza de Kansas City»? El partido entre Austria y Argelia evidencia el formato injusto del Mundial, lo que podría beneficiar a Gianni Infantino

Opinion
World Cup
Austria
Algeria
Algeria vs Austria
FEATURES

El 25 de junio de 1982, según The Times, «murió el espíritu deportivo». El esperado duelo entre Alemania Occidental y Austria se convirtió en un «pacto de no agresión»: ambos equipos dejaron de jugar en la segunda parte del partido de la fase de grupos del Mundial en Gijón para asegurarse un puesto en la siguiente ronda.

Alemania llegaba tercera del Grupo 2 tras perder 2-1 ante Argelia en su debut. Necesitaba ganar y se adelantó en el minuto 10 con gol de Horst Hrubesch.

Sin embargo, Austria, que había ganado sus dos primeros partidos, sabía que le bastaba no perder por tres o más goles para mantener el segundo puesto por diferencia de goles, ya que Argelia, tras jugar el día anterior contra Chile, ya no podía superarla.

Sin incentivo para empatar y eliminar a su vecina Alemania Occidental, Austria renunció a atacar en los últimos minutos. El público, al percatarse del pacto, quemó billetes y coreó: «¡Es un amaño!».

El comentarista austriaco Robert Seeger pidió apagar la tele, y su colega alemán, Eberhard Stanjek, calló. El exinternacional Willi Schulz llamó «gánsteres» a los 22 jugadores, y al día siguiente El Comercio de Gijón publicó la crónica en su sección de sucesos.

La Federación Argelina solicitó una investigación, pero la FIFA no encontró irregularidades y, a raíz del escándalo, modificó las normas. Desde 1982, los dos últimos partidos de cada grupo se juegan el mismo día y a la misma hora. Por eso sorprende que la FIFA haya abierto la puerta a una repetición de «La vergüenza de Gijón» en el Mundial de 2026.


  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    «Todas las ideas son buenas ideas»

    En el 75.º Congreso de la FIFA, celebrado el año pasado en Paraguay, Gianni Infantino afirmó que «toda idea es una buena idea», lo que explica por qué ahora tenemos un Mundial con un formato injusto.

    Pasar de 32 a 48 equipos fue una decisión basada en el dinero y el poder: más selecciones, más ingresos para la FIFA y sus miembros, y más poder para Infantino. Nadie consideró cómo ese cambio dañaría la competición.

    Solo tras la emocionante fase de grupos del Mundial 2022 se percataron de que su plan inicial de 16 grupos de tres equipos para 2026 eliminaría el dramatismo de la ronda final y facilitaría acuerdos de resultados entre selecciones.

    • Anuncios
  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Formato revisado

    «Los grupos de cuatro han sido increíbles», admitió Infantino en Doha. «Hasta el último minuto no se sabía quién pasaba».

    En el Grupo E hubo nueve cambios en la clasificación durante los dos partidos simultáneos de la tercera jornada: Japón vs. España y Alemania vs. Costa Rica.

    Tras esto, Infantino reconoció que la FIFA debía «revisar o, al menos, volver a debatir el formato», y así se hizo. En marzo de 2023, el Consejo de la FIFA confirmó que los 48 equipos del Mundial 2026 se repartirían en 12 grupos de cuatro.

    «El nuevo formato reduce el riesgo de colusión y garantiza tres partidos para cada equipo, con un descanso equilibrado», indicaba el comunicado.

    Sin embargo, el nuevo formato planteó otro problema, de pura matemática.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Premiar la mediocridad»

    En un Mundial de 32 equipos es fácil llegar a octavos: los dos primeros de cada uno de los ocho grupos avanzan. Es sencillo y justo. Cada selección conoce su situación sin que los resultados de otros grupos la afecten, a diferencia de lo que ocurre ahora.

    La ampliación a 48 equipos en 2026 obligó a la FIFA a incluir a los ocho terceros clasificados para llegar a 32, con dos consecuencias negativas.

    Primero, un equipo puede avanzar pese a perder dos de tres partidos, lo que, como dijo el exinternacional escocés Craig Burley al comentar la posible clasificación de su país tras ganar 1-0 a Haití, «premia la mediocridad absoluta». Peor aún, la clasificación de los terceros por primera vez desde 1994 incrementa el riesgo de colusión que la FIFA trató de eliminar en 1982.

    El ejemplo perfecto es el partido del sábado en el Grupo J entre Austria y Argelia, y no solo porque enfrente a dos de los tres equipos implicados en «La vergüenza de Gijón».


  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Arruinar el espectáculo

    Aunque ambos perdieron con Argentina, líder del grupo, y vencieron a Jordania, Austria supera a Argelia por diferencia de goles. En circunstancias normales, Argelia debería ganar para avanzar.

    Sin embargo, al jugar en la última jornada, Argelia ya sabe que un punto en Kansas City le basta para avanzar.

    Como un empate también les garantiza el segundo puesto, los austriacos no necesitan ganar. De hecho, perder podría serles más útil, gracias a un inesperado cambio de formato introducido por la FIFA justo antes del torneo.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Con fallos fundamentales

    Por primera vez en un Mundial, el desempate principal entre equipos con mismos puntos es el resultado directo, no la diferencia de goles. Esto ya eliminó a cinco selecciones que podrían haber sido terceras, contradiciendo el objetivo de la FIFA de reducir los partidos sin importancia.

    Jordania fue una de las afectadas, por lo que Austria y Argelia ya saben que no terminarán últimas del Grupo J, lo que resta tensión a su encuentro en Miami. Además, cuando empiece ese partido todos los demás grupos ya estarán definidos, así que ambos equipos conocerán a sus posibles rivales en dieciseisavos, un dato que también podría influir en el resultado.

    Ahora mismo, el segundo del Grupo J chocaría con España y el tercero con Suiza. Austria, por tanto, podría preferir no ganar para evitar a los campeones de Europa en dieciseisavos.

    No hay indicios de que Ralf Rangnick vaya a pedir a sus jugadores que pierdan, pero ese no es el punto. Gracias a un formato absurdo, Austria y Argelia están en una posición más ventajosa que casi todos sus rivales para avanzar.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una solución controvertida

    No hay que olvidar que dejar pasar a los terceros también implica que algunos primeros tendrán un cruce mucho más difícil en dieciseisavos. Es muy injusto y lo sensato sería volver a un torneo de 32 equipos.

    Sin embargo, lo más probable es que la FIFA opte por ampliar aún más el torneo. El año pasado, el dirigente uruguayo Ignacio Alonso propuso un Mundial de 64 equipos en 2030 para celebrar el centenario.

    A pesar del respaldo del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, la idea ha tropezado con la resistencia de la UEFA y la AFC, y tampoco tiene mucho apoyo dentro de la propia FIFA, lo cual resulta ligeramente tranquilizador.

    Más allá de rebajar la calidad de la fase final, un Mundial de 64 selecciones sería un caos logístico y medioambiental mayor que el actual. Aun así, no sorprende que Infantino no lo haya descartado: en la FIFA, toda idea es buena, por mala que sea.

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