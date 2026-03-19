¿Se avecina el espectacular regreso de Rubén Amorim a los banquillos? El exentrenador del Manchester United podría volver por sorpresa a los banquillos

La etapa de Ruben Amorim en el Manchester United llegó a su fin de forma abrupta en enero, tras apenas 14 meses. Sin embargo, es posible que el exentrenador de los «Diablos Rojos» no permanezca mucho tiempo sin trabajo, ya que, según informan desde Portugal, es el principal candidato para hacerse cargo del Benfica. Este fichaje estaría cargado de tensión, dada la larga trayectoria de Amorim con su acérrimo rival local, el Sporting de Lisboa.

Amorim, de 41 años, se consolidó como uno de los entrenadores más cotizados de Europa durante su etapa en el Sporting, pero su prestigio se desplomó tras una desastrosa temporada en Inglaterra. El United cayó hasta el puesto 15 de la Premier League bajo su dirección y sufrió una derrota ante el Tottenham en la final de la Europa League, lo que finalmente condujo a su destitución tras un empate 1-1 con el Leeds United. A pesar de sus dificultades en Manchester, su reputación en Portugal sigue siendo notablemente sólida.