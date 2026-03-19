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¿Se avecina el espectacular regreso de Rubén Amorim a los banquillos? El exentrenador del Manchester United podría volver por sorpresa a los banquillos
Un regreso polémico a Lisboa
La etapa de Ruben Amorim en el Manchester United llegó a su fin de forma abrupta en enero, tras apenas 14 meses. Sin embargo, es posible que el exentrenador de los «Diablos Rojos» no permanezca mucho tiempo sin trabajo, ya que, según informan desde Portugal, es el principal candidato para hacerse cargo del Benfica. Este fichaje estaría cargado de tensión, dada la larga trayectoria de Amorim con su acérrimo rival local, el Sporting de Lisboa.
Amorim, de 41 años, se consolidó como uno de los entrenadores más cotizados de Europa durante su etapa en el Sporting, pero su prestigio se desplomó tras una desastrosa temporada en Inglaterra. El United cayó hasta el puesto 15 de la Premier League bajo su dirección y sufrió una derrota ante el Tottenham en la final de la Europa League, lo que finalmente condujo a su destitución tras un empate 1-1 con el Leeds United. A pesar de sus dificultades en Manchester, su reputación en Portugal sigue siendo notablemente sólida.
- AFP
El sustituto del «Special One»
La posible vacante en el Estadio da Luz surge en medio de la creciente incertidumbre que rodea a José Mourinho. El emblemático entrenador regresó al Benfica a principios de esta temporada tras una ausencia de 25 años, después de una etapa en Turquía con el Fenerbahçe. Sin embargo, dado que el Benfica se encuentra actualmente por detrás del Sporting y del FC Porto en la lucha por el título de la Primeira Liga, según se informa, la directiva del club está barajando un cambio de rumbo para salvar la temporada.
El periodista Luis Rocha Rodrigues cree que Amorim es la elección natural si el club decide separarse de Mourinho. Al analizar la situación, Rodrigues afirmó: «Si el Benfica opta por lo que yo considero el plan B... el Benfica tiene que probar con Ruben Amorim. Mirando el mercado, buscando soluciones lógicas y válidas, alguien que sepa ganar en Portugal, alguien que entienda lo que significa estar en un gran club. Creo que Ruben Amorim está en la pole position.»
Historia en el Estadio da Luz
Aunque su nombramiento sería controvertido debido a sus vínculos con el Sporting, Amorim no es ningún desconocido para el Benfica. Pasó la mayor parte de su carrera como jugador en las filas de las Águilas, con las que disputó 154 partidos. Este conocimiento de la cultura del club, junto con su probada trayectoria en la conquista de títulos nacionales con el Braga y el Sporting, lo convierten en una opción atractiva para la directiva.
Aunque también se ha mencionado al equipo brasileño Vasco da Gama como posible destino, el atractivo de volver a la Champions League con un club que conoce a la perfección podría ser demasiado como para rechazarlo. Si el fichaje se materializa, supondría uno de los cambios de entrenador más comentados en la historia del fútbol portugués, enfrentando a Amorim directamente contra el Sporting al que en su día llevó a la gloria.
- AFP
La vida tras la marcha de Amorim en Old Trafford
De vuelta en Mánchester, podría decirse que el club ha recuperado el rumbo tras la marcha de Amorim. Michael Carrick asumió el cargo de forma interina y ha protagonizado un notable cambio de rumbo en la liga nacional. Bajo la dirección del excentrocampista, el United ha remontado posiciones en la tabla y la clasificación para la Liga de Campeones parece ahora una posibilidad real para la próxima temporada, lo que ha suscitado el debate sobre si Carrick debería quedarse en el puesto de forma permanente.
Sin embargo, la directiva del United sigue manteniendo abiertas sus opciones. Informes recientes sugieren que el exentrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, es el principal candidato para el puesto de forma permanente, mientras que nombres como Roberto De Zerbi y Carlo Ancelotti siguen sonando para ocupar el banquillo de Old Trafford. Mientras el United se encamina hacia una nueva era, su exentrenador parece dispuesto a iniciar su propio capítulo de alto riesgo de vuelta en Lisboa.
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