¡Se ANULA el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones! Senegal es despojada del título debido a la retirada de los jugadores, y la CAF otorga a Marruecos la victoria por 3-0 en la final

El comunicado de la CAF decía lo siguiente: «La Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido hoy que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones de la CAF TotalEnergies (AFCON) Marruecos 2025 («el partido»), y que el resultado del partido se registre como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).

«En relación con el recurso presentado por la FRMF sobre la aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la Comisión de Apelación de la CAF ha dictado las siguientes resoluciones:

«Se declara admisible en cuanto a la forma el recurso interpuesto por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) y se estima el recurso.

«Se anula la decisión de la Comisión Disciplinaria de la CAF.

«La Junta de Apelación de la CAF considera además que la conducta de la selección de Senegal entra dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

Se estima la protesta presentada por la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).

«Se declara que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a través de la conducta de su selección, infringió el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones.

«En aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, se declara que la selección de Senegal ha perdido el partido por incomparecencia, registrándose el resultado de 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).

Se desestiman todas las demás mociones o peticiones de reparación».