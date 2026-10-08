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¡Se agota la paciencia en Turín! La Juventus prepara sustitutos para enero apenas unas semanas después de la llegada de Woltemade
Woltemade, en el punto de mira tras un fallo garrafal
Según La Gazzetta dello Sport, el periodo de luna de miel de Woltemade en la Juventus ha terminado con una rapidez sorprendente, ya que el conjunto bianconero ya está rastreando posibles sustitutos. El espigado delantero se incorporó al club de la Serie A procedente del Newcastle United en una cesión simple de 3,5 millones de libras, pero ha tenido dificultades para adaptarse a la vida en Turín.
Las dudas sobre su idoneidad para el gigante italiano se habrían intensificado tras el reciente parón internacional con Alemania en la UEFA Nations League. Durante un partido contra Serbia, Woltemade protagonizó un fallo clamoroso que no tardó en hacerse viral, al no marcar desde apenas dos yardas con la portería vacía a su disposición.
Se esperaba que el internacional alemán se beneficiara del nuevo esquema de la selección bajo las órdenes de Jurgen Klopp, y que el técnico de la Juve, Luciano Spalletti, confiaba en que el delantero regresara a Turín con energías renovadas. Sin embargo, sus pocos minutos de juego y su falta de acierto de cara a puerta han contado una historia muy distinta.
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Inadaptación táctica en el Allianz Stadium
Con su imponente 1,98 m de estatura, Woltemade se asemeja físicamente a un delantero referencia tradicional, pero su estilo de juego ha generado fricción táctica. El propio jugador ha admitido abiertamente que los duelos aéreos no son su principal fortaleza y que a menudo prefiere retrasar su posición y actuar como segundo delantero.
La desconexión entre su perfil físico y su papel sobre el terreno de juego ha dificultado que se haga con un puesto fijo en el once. Woltemade ha disputado tres partidos de la Serie A con la Juventus sin firmar ni un gol ni una asistencia, y solo ha visto puerta una vez con la camiseta bianconera: transformó un penalti en una victoria por 5-0 en la Europa League ante el NEC Nijmegen.
Retegui y Balogun emergen como objetivos
La búsqueda de un nuevo jugador franquicia ya está en marcha, y, según se informa, Giovanni Carnevali está evaluando tres objetivos principales para reforzar la delantera. Uno de los nombres que más gusta es Mateo Retegui, el exdelantero del Atalanta que actualmente milita en Arabia Saudí en el Al-Qadsiah.
Además, el ex del Arsenal Folarin Balogun ha sido identificado como un jugador de interés. El delantero del Monaco, que ya ha demostrado su calidad en la Ligue 1 y en la escena internacional con Estados Unidos, ofrece la movilidad y la capacidad de definición de las que Woltemade carece actualmente. La situación de Balogun en el Monaco está siendo seguida de cerca mientras la Juventus sopesa la viabilidad financiera de una operación por el cotizado atacante.
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Soluciones internas y planificación futura
Además de las estrellas consolidadas que juegan en el extranjero, la Juventus también está siguiendo el talento nacional dentro de Italia. Antonio Raimondo es el tercer nombre de la lista de candidatos y actualmente está impresionando durante su cesión en el Frosinone desde el Bolonia.
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