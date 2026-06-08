Cucurella, tan famoso por su personalidad fuera del campo como por sus actuaciones sobre él, publicó un enigmático vídeo. Con cara seria, anunció: «Se acerca el Mundial, pero este año no me lo voy a teñir».

La frase desató la locura entre los aficionados, que interpretaron la promesa como el paso previo a raparse por completo si la selección de Luis de la Fuente gana el título. Ya ha demostrado que cumple su palabra, así que la idea de ver a un Cucurella calvo compite en interés con las opciones reales de España en Norteamérica.



