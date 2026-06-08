Getty Images Sport
Traducido por
¿Se afeitará Marc Cucurella? El lateral del Chelsea y de la selección española bromea diciendo que se afeitaría su famosa melena si La Roja ganara el Mundial
Una nueva y ambiciosa promesa para 2026
Cucurella, tan famoso por su personalidad fuera del campo como por sus actuaciones sobre él, publicó un enigmático vídeo. Con cara seria, anunció: «Se acerca el Mundial, pero este año no me lo voy a teñir».
La frase desató la locura entre los aficionados, que interpretaron la promesa como el paso previo a raparse por completo si la selección de Luis de la Fuente gana el título. Ya ha demostrado que cumple su palabra, así que la idea de ver a un Cucurella calvo compite en interés con las opciones reales de España en Norteamérica.
Reacciones familiares y revuelo en redes
No solo los aficionados reaccionaron al posible cambio de look de Cucurella; su círculo cercano también opinó. Su pareja publicó un vídeo en redes donde, sorprendida y preocupada, le advertía: «Sin tus rizos, no vuelves a casa».
El incidente añade un toque de drama doméstico a su imagen, pero el jugador del Chelsea no se desanima y sigue disfrutando del personaje de «Cucu», que le ha convertido en un héroe de culto para aficionados del Chelsea y de la selección española en el último año.
La opinión en el vestuario
En la concentración de la selección española, la broma se ha extendido rápido: varios compañeros dicen que quieren ganar el Mundial solo para ver si el lateral cumple su promesa de cortarse el pelo. El ambiente sigue excelente y Cucurella suele animar al grupo durante las largas jornadas del torneo.
Algunos le animan, pero otros no están seguros de querer ver el resultado. «Algunos de los chicos bromean diciendo que quieren ganar solo para ver qué pasa», reveló una fuente cercana, recordando que el defensa cumple sus promesas. Si dice que lo hará, lo hace.
- Getty Images Sport
Un fenómeno de marketing
El peinado de Cucurella dejó de ser un simple estilo para convertirse en un fenómeno de marketing. Tras su apuesta para la Euro 2024, que derivó en una campaña con Garnier, muchos se preguntaron si era otra jugada orquestada. Ahora, su decisión de no teñirse sugiere una celebración más espontánea del Mundial. Planificada o no, la cuenta atrás para 2026 tiene un aliciente extra.