El Liverpool creía que Isak y Wirtz responderían en ese sentido, pero ambos han tenido problemas para cumplir unas expectativas tan altas. ¿Le irá mejor a Barcola con una etiqueta de precio de nueve cifras colgándole del cuello?

Cuando le plantearon esa pregunta a Pennant, con Barcola necesitando aprender rápido tras su llegada al fútbol inglés, el exextremo del Liverpool, que hablaba en asociación con NetBet Sport, dijo a GOAL: «Creo que todo el que llega a la Premier tiene que adaptarse de manera diferente a su estilo.

«Todo el fútbol de las ligas europeas no es ni de lejos tan competitivo como la Premier League. Pero si miras el juego de Barcola, se adapta un poco a la Premier League. Es rápido, es fuerte para su tamaño y físico, y si tienes esos atributos en la Premier League, llegas muy lejos.

«Yo era rápido y no era el más fuerte, pero funcionó. Jugué en la Premier League toda mi vida.

«Creo que se adaptará más rápido que Florian Wirtz porque, en la posición en la que está Wirtz, se enfrenta a los grandes en el centro del campo. Ahí es donde se pone el trabajo duro. En las bandas es un poco diferente. No es tan brutal como en el medio. En los partidos que ha jugado Barcola, en los pequeños fragmentos, me ha parecido que lo ha hecho realmente bien».