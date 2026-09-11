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«Se adaptará más rápido que Florian Wirtz»: Bradley Barcola, «hecho a medida» para la Premier League tras su traspaso de 123 millones de libras al Liverpool
Hace falta un sucesor del «Rey Egipcio» Salah
El Liverpool se gastó 116 millones de libras (157 millones de dólares) en Wirtz hace 12 meses, junto con un acuerdo récord de 125 millones de libras (169 millones de dólares) por el delantero sueco Alexander Isak. El club ha vuelto a romper la banca para incorporar a Barcola, procedente del campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain.
Necesita que rinda desde el primer momento, ya que se busca inspiración por las bandas tras la salida del «Rey egipcio» Mohamed Salah. El tres veces Jugador del Año de la PFA firmó 257 goles a lo largo de sus nueve años en Anfield, un periodo en el que ganó títulos.
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Barcola espera su primera contribución de gol con el Liverpool
Barcola, a sus 24 años, cuenta con la experiencia suficiente, y con el potencial, como para sugerir que puede llenar unas botas muy grandes en Merseyside, aunque actuando en el lado opuesto del campo. Se considera que donde más rinde es arrancando por la izquierda.
El talentoso francés ha sido introducido poco a poco por Andoni Iraola, debutando desde el banquillo ante el Ipswich antes de disputar 60 minutos como titular en un duelo europeo con el Atlético de Madrid. La esperanza es que su primera contribución de gol no tarde demasiado en llegar.
¿Será Barcola, de 123 millones de libras, un éxito en la Premier League?
El Liverpool creía que Isak y Wirtz responderían en ese sentido, pero ambos han tenido problemas para cumplir unas expectativas tan altas. ¿Le irá mejor a Barcola con una etiqueta de precio de nueve cifras colgándole del cuello?
Cuando le plantearon esa pregunta a Pennant, con Barcola necesitando aprender rápido tras su llegada al fútbol inglés, el exextremo del Liverpool, que hablaba en asociación con NetBet Sport, dijo a GOAL: «Creo que todo el que llega a la Premier tiene que adaptarse de manera diferente a su estilo.
«Todo el fútbol de las ligas europeas no es ni de lejos tan competitivo como la Premier League. Pero si miras el juego de Barcola, se adapta un poco a la Premier League. Es rápido, es fuerte para su tamaño y físico, y si tienes esos atributos en la Premier League, llegas muy lejos.
«Yo era rápido y no era el más fuerte, pero funcionó. Jugué en la Premier League toda mi vida.
«Creo que se adaptará más rápido que Florian Wirtz porque, en la posición en la que está Wirtz, se enfrenta a los grandes en el centro del campo. Ahí es donde se pone el trabajo duro. En las bandas es un poco diferente. No es tan brutal como en el medio. En los partidos que ha jugado Barcola, en los pequeños fragmentos, me ha parecido que lo ha hecho realmente bien».
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Calendario del Liverpool 2026-27: el Fulham, próximo rival
El Liverpool no puede permitirse esperar tanto como ha hecho con Isak y Wirtz para ver si Barcola termina de explotar. Las enormes inversiones, tanto de confianza como de dinero, hacen que tenga que convertirse en una presencia talismánica en el último tercio del campo.
Inevitablemente, necesitará tiempo para adaptarse, después de haberse acostumbrado a brillar en equipos del PSG y de Francia que dominan a sus rivales, pero debe asumir con naturalidad un nuevo comienzo y un nuevo desafío, junto con el peso de la expectación que se está cargando sobre sus hombros.
El Liverpool, que encadena dos victorias consecutivas entre competición nacional y continental, volverá a la acción en la Premier League el sábado, cuando reciba al Fulham y a la cara conocida del exdefensa red Alvaro Arbeloa.
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