Según los rumores, el campeón alemán ya alcanzó un acuerdo con Brown hace tiempo. El internacional alemán, con opciones de ser titular en el Mundial, firmaría en Múnich un contrato hasta 2031.

Su llegada facilitaría la salida de Alphonso Davies, ya que el canadiense, con frecuentes lesiones en el último año y medio, podría dejar su puesto al ex del Frankfurt. A finales de mayo, la revista kicker apuntó que Davies podría marcharse este verano.