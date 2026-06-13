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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

¿Se acercan las posturas en las negociaciones? El FC Bayern ficharía a su jugador deseado por mucho menos de lo esperado

Bundesliga
Fichajes
N. Brown
Bayern Múnich
Eintracht Frankfurt

Todo estaría listo con Nathaniel Brown, y las negociaciones con el Eintracht Frankfurt habrían sido recientes y positivas para el Bayern Múnich.

El Bayern Múnich podría fichar al lateral izquierdo del Eintracht Fráncfort, Nathaniel Brown, por un precio de traspaso mucho menor del esperado.

  • Aunque «Bild» hablaba de 65 millones con bonus, Sky rebaja la cifra.

    Según este, habría habido un acercamiento en las negociaciones entre el Bayern y el Eintracht, y sería realista un traspaso total por Brown de tan solo 55 millones de euros. En estos momentos, la cuestión principal sigue siendo el reparto entre el importe base y los pagos de bonificaciones.

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  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    El FC Bayern y Nathaniel Brown ya tienen un acuerdo.

    Según los rumores, el campeón alemán ya alcanzó un acuerdo con Brown hace tiempo. El internacional alemán, con opciones de ser titular en el Mundial, firmaría en Múnich un contrato hasta 2031.

    Su llegada facilitaría la salida de Alphonso Davies, ya que el canadiense, con frecuentes lesiones en el último año y medio, podría dejar su puesto al ex del Frankfurt. A finales de mayo, la revista kicker apuntó que Davies podría marcharse este verano.

  • Los fichajes más caros del FC Bayern de Múnich:

    Jugador

    Posición

    Procedencia

    Año

    Fichaje

    Harry Kane

    Delantero

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 millones de euros

    Lucas Hernández

    Defensa

    Atlético de Madrid

    2019

    80 millones de euros

    Luis Díaz

    Delantero

    Liverpool FC

    2025

    70 millones de euros

    Matthijs de Ligt

    Defensa

    Juventus

    2022

    67 millones de euros

    Michael Olise

    Delantero

    Crystal Palace

    2024

    53 millones de euros