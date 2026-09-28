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¿Se acerca la retirada internacional? Leandro Paredes rompe su silencio sobre su futuro con Argentina mientras Lionel Messi se prepara para una emotiva despedida
El centrocampista aborda las dudas sobre su futuro con Argentina
El futuro internacional de Paredes con Argentina ha vuelto a estar en el punto de mira después de que el capitán guiara a Boca Juniors a una dramática victoria por 3-2 sobre Racing Club en los cuartos de final de la Copa Argentina el domingo por la noche. El experimentado centrocampista sigue fuera de la convocatoria de Argentina mientras cumple una sanción de diez partidos de la FIFA tras varios altercados después de la final del Mundial de 2026. Esa larga suspensión no ha hecho más que intensificar las especulaciones de que la carrera internacional del jugador de 32 años podría estar acercándose a su fin.
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El capitán de Boca confirma una visita al campamento
En declaraciones a los medios tras conquistar la copa nacional, el excentrocampista del Paris Saint-Germain recalcó que sigue considerándose una parte integral de la selección de Lionel Scaloni. Aclarando su compromiso con la selección, Paredes dijo, tal y como recoge ESPN Argentina: "Todavía no he hablado con el entrenador, pero probablemente me pase por el campo de entrenamiento para saludar y ver cómo va todo. Obviamente, siento que allí formo parte del equipo; si no estuviera sancionado, estaría allí".
El legendario capitán prepara su despedida final
El actual parón internacional marca un capítulo emotivo para el fútbol argentino, ya que Messi se prepara para disputar su partido oficial de despedida con la selección. Paredes había sembrado dudas sobre su propio futuro internacional hace aproximadamente un mes, consciente de la larga sanción que aún le quedaba por delante. Sin embargo, la dirección a largo plazo de Argentina ha quedado reforzada por la oferta de la federación a Scaloni de una ampliación de contrato por dos años, con una opción para seguir hasta 2030.
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Tres partidos en casa esperan a Argentina
Argentina tiene previsto recibir a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes antes de enfrentarse a Burkina Faso en El Monumental en sus próximos amistosos. El gran foco de esta ventana llegará cuando la campeona del mundo de 2022 se mida a Benín en Buenos Aires para la histórica despedida final de Messi con la selección. Sin Paredes como ancla del centro del campo, Scaloni buscará probar combinaciones alternativas antes de su próximo ciclo de clasificación bajo su ampliado mandato.
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