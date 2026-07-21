¿Se acerca el debut de JJ Gabriel? El joven de 15 años del Manchester United entrena con el primer equipo de cara al amistoso contra el Rosenborg

La joven promesa del Manchester United, Gabriel, debutará con el primer equipo ante el Rosenborg este viernes en el segundo amistoso de pretemporada.

Su inclusión, a sus 15 años, sería un hito para la cantera, que sigue formando talentos de élite bajo el actual cuerpo técnico.

La convocatoria será similar a la que perdió 1-0 contra Wrexham, con algunas variaciones. Tras entrenar el lunes en Carrington, Gabriel podría viajar a Noruega.



