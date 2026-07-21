Getty Images
Traducido por
¿Se acerca el debut de JJ Gabriel? El joven de 15 años del Manchester United entrena con el primer equipo de cara al amistoso contra el Rosenborg
El Prodigy se prepara para su gira por Noruega
La joven promesa del Manchester United, Gabriel, debutará con el primer equipo ante el Rosenborg este viernes en el segundo amistoso de pretemporada.
Su inclusión, a sus 15 años, sería un hito para la cantera, que sigue formando talentos de élite bajo el actual cuerpo técnico.
La convocatoria será similar a la que perdió 1-0 contra Wrexham, con algunas variaciones. Tras entrenar el lunes en Carrington, Gabriel podría viajar a Noruega.
- Getty
Carrick reconoce su enorme talento
Al hablar de Gabriel la temporada pasada, el entrenador del United, Carrick, dijo: «No puede debutar, es muy joven. JJ lo está haciendo muy bien. Tenemos grandes talentos en la cantera y los acercamos al primer equipo cuando podemos. Siempre buscamos darles la oportunidad de entrenar con el equipo».
El técnico añadió: «JJ tiene mucho talento y ha hecho una gran temporada con el sub-18. Lo valoramos, pero la paciencia es clave en su desarrollo y en elegir el momento adecuado para dar el salto».
Un ascenso sin precedentes en la jerarquía
Gabriel llegó a la cantera del United en 2022 y ha ascendido rápidamente. En 2025 se convirtió en el jugador más joven en debutar con el sub-18 y ya entrena con frecuencia junto al primer equipo.
Tras un reciente amistoso, el joven usó Instagram para reflexionar sobre su trayectoria y, tras perder contra el Wrexham, escribió: «Cuanto más esperas algo, más lo aprecias cuando lo consigues, porque todo lo que merece la pena tener merece la pena esperarlo».
- Getty Images Sport
El United sigue fichando
Además de Gabriel, el United ha reforzado su cantera al fichar a Tynan Thompson, procedente del Tottenham, por 4 millones de libras más 4 millones en variables. El club busca la sostenibilidad a largo plazo incorporando a los talentos nacionales más prometedores. Aunque la cantera es prioritaria, el United también se mueve en el mercado de veteranos y lidera la carrera por Manu Kone, del AS Roma, para reforzar su centro del campo.
Su interés por Koné refleja el plan de unir jóvenes talentos locales con jugadores de renombre internacional. De momento, la atención sigue en Gabriel, quien se prepara para viajar a Noruega.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias