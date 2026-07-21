Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
JJ GabrielGetty Images
Mohamed Saeed

Traducido por

¿Se acerca el debut de JJ Gabriel? El joven de 15 años del Manchester United entrena con el primer equipo de cara al amistoso contra el Rosenborg

Manchester United
J. Gabriel
Premier League
Amistosos
M. Carrick

El Manchester United estrenará pronto a una de sus mayores promesas en el amistoso contra el Rosenborg. JJ Gabriel, joven sensación, podría debutar con el primer equipo mientras el club gestiona su paso al profesionalismo.

  • El Prodigy se prepara para su gira por Noruega

    La joven promesa del Manchester United, Gabriel, debutará con el primer equipo ante el Rosenborg este viernes en el segundo amistoso de pretemporada.

    Su inclusión, a sus 15 años, sería un hito para la cantera, que sigue formando talentos de élite bajo el actual cuerpo técnico.

    La convocatoria será similar a la que perdió 1-0 contra Wrexham, con algunas variaciones. Tras entrenar el lunes en Carrington, Gabriel podría viajar a Noruega.


    • Anuncios
  • Michael Carrick Getty

    Carrick reconoce su enorme talento

    Al hablar de Gabriel la temporada pasada, el entrenador del United, Carrick, dijo: «No puede debutar, es muy joven. JJ lo está haciendo muy bien. Tenemos grandes talentos en la cantera y los acercamos al primer equipo cuando podemos. Siempre buscamos darles la oportunidad de entrenar con el equipo».

    El técnico añadió: «JJ tiene mucho talento y ha hecho una gran temporada con el sub-18. Lo valoramos, pero la paciencia es clave en su desarrollo y en elegir el momento adecuado para dar el salto».

  • Un ascenso sin precedentes en la jerarquía

    Gabriel llegó a la cantera del United en 2022 y ha ascendido rápidamente. En 2025 se convirtió en el jugador más joven en debutar con el sub-18 y ya entrena con frecuencia junto al primer equipo.

    Tras un reciente amistoso, el joven usó Instagram para reflexionar sobre su trayectoria y, tras perder contra el Wrexham, escribió: «Cuanto más esperas algo, más lo aprecias cuando lo consigues, porque todo lo que merece la pena tener merece la pena esperarlo».


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    El United sigue fichando

    Además de Gabriel, el United ha reforzado su cantera al fichar a Tynan Thompson, procedente del Tottenham, por 4 millones de libras más 4 millones en variables. El club busca la sostenibilidad a largo plazo incorporando a los talentos nacionales más prometedores. Aunque la cantera es prioritaria, el United también se mueve en el mercado de veteranos y lidera la carrera por Manu Kone, del AS Roma, para reforzar su centro del campo.

    Su interés por Koné refleja el plan de unir jóvenes talentos locales con jugadores de renombre internacional. De momento, la atención sigue en Gabriel, quien se prepara para viajar a Noruega.

Amistosos
Rosenborg crest
Rosenborg
RBK
Manchester United crest
Manchester United
MUN