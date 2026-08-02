¿Se acabó para Gianni Infantino? La UEFA «acelera» sus planes para derrocar al presidente de la FIFA tras el giro de guion en el plan de venta del Mundial

La UEFA ha sido la crítica más contundente de la propuesta de liquidación comercial y anteriormente amenazó con un boicot total a las competiciones de la FIFA si el plan seguía en pie. Ahora, el organismo rector europeo está «acelerando» sus esfuerzos para garantizar que Infantino no cumpla otro mandato, según Sky News. El informe sugiere que ya no es una cuestión de si Infantino será desafiado, sino de cuándo. La vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, confirmó el cambio de ánimo, al afirmar que «la confianza en el presidente de la FIFA se ha visto gravemente sacudida». Además, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha pedido a las federaciones nacionales que revoquen sus anteriores cartas de apoyo a la reelección de Infantino, según talkSPORT.

El organismo europeo publicó un duro comunicado oficial el sábado, después de que el plan se viniera abajo, dejando claro que ha perdido toda confianza en la actual dirección. El comunicado decía: «No podemos seguir así con planes secretos en plazos acelerados, urdidos por individuos sin rostro y con un beneficio dudoso para el fútbol. Debemos identificar a los responsables y exigirles responsabilidades.

«Es correcto que, en los próximos días y semanas, la UEFA trabaje con sus asociaciones y en estrecha cooperación con otras confederaciones para reflexionar sobre cómo ocurrió esto y elaborar un plan para asegurarse de que no pueda volver a suceder.

«Esa revisión debe ser exhaustiva y fundamental. Ninguna opción debe quedar descartada. La actual dirección de la FIFA no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol».