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neymar(C)Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

«Se acabó»: Neymar anuncia su retirada de la selección tras un emotivo final en su último Mundial como máximo goleador de Brasil

Neymar
Brazil
World Cup
Brazil vs Noruega

Neymar se despidió entre lágrimas de la selección brasileña tras la sorpresiva eliminación en el Mundial a manos de Noruega. El máximo goleador de la Seleção confirmó su retiro internacional.

  • Una despedida llena de lágrimas en Nueva Jersey

    Neymar, de 34 años, anunció su retiro de la selección tras la sorpresiva eliminación de Brasil en octavos del Mundial. El jugador lloró en la cancha tras perder 2-1 contra Noruega.

    Aunque marcó un penalti en los últimos segundos, el legendario delantero confirmó en la zona mixta que no volverá a representar a su país. Así termina una magnífica carrera de 16 años en la élite internacional.


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  • NeymarGetty Images

    Las últimas palabras del icono

    Tras el pitido final, Neymar reflexionó sobre su trayectoria con la selección y destacó la simetría de que su carrera terminara donde alcanzó su punto álgido. Conmovido por la derrota, confirmó a los medios su decisión de retirarse.

    «Lo intenté. Lo intenté», admitió tras el partido. «Empezó aquí, en el MetLife Stadium, y aquí ha terminado. Ahora se ha acabado».

  • Las cifras detrás de una carrera legendaria

    Neymar se despide de la escena internacional como un gigante de las estadísticas. En 130 partidos con Brasil marcó 80 goles y dio 59 asistencias, superando a Pelé como máximo goleador de la historia del país.

    Aunque no conquistó el Mundial, su legado permanece intacto. Se retira como el segundo jugador con más partidos de Brasil, tras haber llevado la camiseta 10 en varios torneos y sistemas tácticos, siempre como el eje creativo de la Seleção.

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    ¿Qué le depara el futuro a la Seleção?

    Tras la marcha de Neymar, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debe reemplazar a un jugador que ha marcado la identidad ofensiva de la selección desde 2010. Después de renovar en mayo de 2026 el contrato de Carlo Ancelotti como seleccionador hasta 2030, se espera que la Seleção atraviese una transición mientras se prepara para el próximo ciclo de competiciones internacionales.