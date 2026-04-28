¿Se acabó la etapa de Phil Foden en el Manchester City? El canterano podría marcharse para relanzar su carrera y evitar ser otro Jack Grealish

Las dos últimas actuaciones de Foden con la selección en marzo ya amenazaban su sueño de ir al Mundial. Su discreta labor con el Manchester City ante el Southampton en la semifinal de la FA Cup del sábado hace dudar sobre su futuro en el club donde ha crecido y se ha convertido, a sus 25 años, en uno de los mejores de su historia.

Hasta hace dos años, cuando lo llevó al cuarto título consecutivo de la Premier con 19 goles y ocho asistencias, su salida parecía impensable. Hace solo cuatro meses, tras marcar cinco goles en tres partidos, Guardiola afirmó que había “vuelto”.

Sin embargo, el chico que llegó al City a los ocho años y que Guardiola definió como «el jugador con más talento que había entrenado jamás» atraviesa otra mala racha en un momento clave para club y selección, por lo que podría enfrentarse a una decisión que le cambie la vida.